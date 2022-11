El video del Chapu Martínez llorando luego de sufrir ataques en Qatar

Pero la situación, al parecer, escaló demasiado en la cancha. Según los streamer Coscu y Momo, algunos hinchas argentinos quisieron pegarle a Chapu y hasta amenazaron a su familia.

"No voy a hablar hasta mañana porque no puedo, pero quiero agradecerle a todos los que me están ayudando y dando una mano. Estoy sobre pasadísimo, todo el día... no pude, porque tengo a mi familia muy angustiada y lejos", dijo el instagramer a través de una historia de Instagram en la que se lo ve llorando.

Del mismo modo, Martínez anunció que este miércoles dará un descargo, e insistió: "Quiero agradecer a todos los creadores de contenido que están haciendo fuerza por esto".

chapu martínez llorando