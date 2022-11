Quisieron pegarle al Chapu Martínez en Qatar

Pero la situación, al parecer, escaló demasiado en la cancha. Según los streamer Coscu y Momo, algunos hinchas argentinos quisieron pegarle a Chapu y hasta amenazaron a su familia.

"No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", escribió Martín Disalvo.

En respuesta a este comentario, Momo agregó: "Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, mas sabiendo que puede terminar muy mal todo esto".

