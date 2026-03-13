Chelsea analiza fichar al Colo Barco: el nuevo entrenador lo ve clave en su proyecto

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Esa estructura táctica permitiría liberar más a Enzo Fernández para que juegue cerca del área rival, potenciando su aporte ofensivo. Por ese motivo, el técnico cree que la llegada del ex Boca podría ayudar a equilibrar el mediocampo del equipo londinense. En términos económicos, la operación también tendría particularidades. La cotización actual del futbolista ronda los 25 millones de euros, aunque al tratarse de dos clubes que pertenecen al mismo grupo empresario el traspaso podría cerrarse por una cifra inferior.

Mientras tanto, Barco continúa acumulando minutos en Francia y sigue sumando argumentos para dar un nuevo salto en su carrera. Desde su llegada al Racing de Estrasburgo disputó 49 partidos oficiales, en los que convirtió un gol y aportó 11 asistencias. En paralelo, el futbolista mantiene otro gran objetivo en mente: meterse en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.