Chelsea analiza fichar al Colo Barco: el nuevo entrenador lo ve clave en su proyecto
El gran presente del futbolista argentino en el Racing de Estrasburgo despertó el interés del club londinense. Liam Rosenior lo pretende con insistencia.
Valentín “Colo” Barco volvió a instalar su nombre en el radar de los grandes clubes europeos. Después de destacarse en el Racing de Estrasburgo, el futbolista argentino aparece ahora como una de las posibles incorporaciones del Chelsea, donde el entrenador Liam Rosenior lo considera una pieza ideal para su proyecto deportivo. El interés no es casual.
Barco ya había despertado la atención de varios equipos importantes cuando aún jugaba en Boca. Su talento y versatilidad lo convirtieron desde muy joven en uno de los jugadores más prometedores surgidos del fútbol argentino. Tras su salto a Europa, el lateral reconvertido en mediocampista fue ganando protagonismo hasta consolidarse en el club francés. En Estrasburgo logró mostrar su mejor versión y se transformó en una de las figuras del equipo en la Ligue 1.
Ese crecimiento llamó la atención del Chelsea, institución que comparte grupo empresario con el club alsaciano a través de BlueCo. Este vínculo empresarial facilita una eventual transferencia entre ambas entidades. El periodista español Guillem Balague fue quien reveló el interés concreto del conjunto londinense. A través de su cuenta en redes sociales explicó que dentro del club inglés existen varias voces que ven con buenos ojos la llegada del argentino.
“En Inglaterra ya lo seguían de cerca: Enzo Maresca lo tenía presente. Además, con Liam Rosenior —que lo potenció en Estrasburgo— a cargo del equipo, Barco tiene otro gran valedor dentro del club. Ya se sabe que no los entrenadores no firman jugadores, pero Rosenior ha dado su visto bueno a una posible incorporación”, sostuvo. El propio Balague también dejó entrever que el movimiento podría concretarse durante el próximo mercado de pases. “No se sorprendan si este verano da el salto a Chelsea con un contrato largo. Su crecimiento en Francia lo ha puesto definitivamente en el mapa”.
Dentro del esquema que Rosenior imagina para Les Bleus, Barco podría cumplir un rol muy específico. El entrenador considera que el argentino puede replicar en Inglaterra el funcionamiento que había logrado en Estrasburgo formando dupla en el mediocampo con un volante de contención. En ese sistema, anteriormente compartió funciones con Andrey Santos y actualmente con Moisés Caicedo.
Esa estructura táctica permitiría liberar más a Enzo Fernández para que juegue cerca del área rival, potenciando su aporte ofensivo. Por ese motivo, el técnico cree que la llegada del ex Boca podría ayudar a equilibrar el mediocampo del equipo londinense. En términos económicos, la operación también tendría particularidades. La cotización actual del futbolista ronda los 25 millones de euros, aunque al tratarse de dos clubes que pertenecen al mismo grupo empresario el traspaso podría cerrarse por una cifra inferior.
Mientras tanto, Barco continúa acumulando minutos en Francia y sigue sumando argumentos para dar un nuevo salto en su carrera. Desde su llegada al Racing de Estrasburgo disputó 49 partidos oficiales, en los que convirtió un gol y aportó 11 asistencias. En paralelo, el futbolista mantiene otro gran objetivo en mente: meterse en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.
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