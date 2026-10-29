Mohammed Ben Sulayem reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte
El presidente de la FIA dio a conocer el grave dato durante una entrevista al medio especializado The Drive.
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte a través de las redes sociales tras un incidente en pista que el piloto francés tuvo con su compañero de equipo en Alpine, Franco Colapinto, durante el Gran Premio de España.
Durante las últimas vueltas de la carrera, Colapinto intentó superar a Gasly, quien defendió firmemente su posición. Esto provocó la frustración del piloto argentino y generó el enojo de un sector de fanáticos en Internet.
El hostigamiento digital no solo estuvo dirigido al piloto francés, sino que también incluyó graves insultos y amenazas hacia su novia y otros integrantes de su familia.
Mohammed Ben Sulayem condenó las amenazas de muerte a Pierre Gasly
En una entrevista a The Drive, Ben Sulayem condenó el hecho y alertó que el automovilismo corre el riesgo de "quedar en ruinas" debido al abuso por redes sociales. Además, el presidente de la FIA informó que la federación impulsa la iniciativa United Against Online Abuse y planea implementar inteligencia artificial para identificar y sancionar a las cuentas anónimas. Las penalizaciones podrían incluir la prohibición de ingreso a las carreras y eventos oficiales.
El propio Colapinto repudió días atrás las agresiones y les pidió a sus seguidores que dejen de atacar a sus compañeros y rivales, remarcando que esa actitud "no lo ayuda en su futuro". Por su parte, Flavio Briatore advirtió que el equipo podría imponer un "bloqueo informativo" y restringir las entrevistas a medios argentinos si la hostilidad no cesa.
Ben Sulayem aclaró que el acoso virtual es un problema estructural global en el deporte motor y no se limita a una sola nacionalidad, recordando antecedentes similares como el que sufrió el francés Theo Pourchaire con hinchas de Agustín Canapino en la IndyCar, o los insultos racistas a Lewis Hamilton en sus inicios.
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