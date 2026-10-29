Mohammed Ben Sulayem reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte

Mohammed Ben Sulayem condenó las amenazas de muerte a Pierre Gasly

En una entrevista a The Drive, Ben Sulayem condenó el hecho y alertó que el automovilismo corre el riesgo de "quedar en ruinas" debido al abuso por redes sociales. Además, el presidente de la FIA informó que la federación impulsa la iniciativa United Against Online Abuse y planea implementar inteligencia artificial para identificar y sancionar a las cuentas anónimas. Las penalizaciones podrían incluir la prohibición de ingreso a las carreras y eventos oficiales.