Chile vs Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas: resultado en vivo

La Roja se despedirá ante su gente tras un flojo desempeño en la clasificación. Llega de perder 3-0 frente a Brasil en condición de visitante y apenas suma 10 puntos en la tabla. Además, por una sanción de la FIFA debido a “discriminación y abuso racista” en el partido ante Argentina, el estadio tendrá un 50% de reducción en el aforo, aunque esas localidades podrán ser ocupadas por comunidades o grupos de interés especial.