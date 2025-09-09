Chile vs Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas: resultado en vivo
La Roja cierra su participación en las Eliminatorias sin chances de Mundial, mientras que la Celeste de Marcelo Bielsa ya tiene su lugar asegurado en 2026.
Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile recibe a Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 20.30. La Roja se despide de un ciclo sin clasificación al Mundial 2026, mientras que la Celeste de Marcelo Bielsa ya aseguró su boleto y buscará cerrar con un triunfo para mejorar su posición en la tabla.
La Roja se despedirá ante su gente tras un flojo desempeño en la clasificación. Llega de perder 3-0 frente a Brasil en condición de visitante y apenas suma 10 puntos en la tabla. Además, por una sanción de la FIFA debido a “discriminación y abuso racista” en el partido ante Argentina, el estadio tendrá un 50% de reducción en el aforo, aunque esas localidades podrán ser ocupadas por comunidades o grupos de interés especial.
La Celeste aseguró su clasificación en la fecha pasada, con un contundente 3-0 sobre Perú en el Centenario. Con 27 puntos, el equipo de Marcelo Bielsa marcha tercero y busca un triunfo más que le permita cerrar la Eliminatoria en lo más alto posible. Para el Loco será su tercer Mundial como DT.
El último encuentro entre ambas selecciones fue el 08/09/23 y finalizó 3-1 para Uruguay en el estadio Centenario.
Probables formaciones del encuentro entre Chile y Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas
- Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
Otro datos del partido
Hora: 20.30
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago
TV en vivo: TyC Sports Play
Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
VAR: Daniel Nobre (Brasil)
