"Salas y River campeón": el relato de Marcelo Araujo que es viral entre los hinchas del Millonario

Es importante hacer una salvedad para los más jóvenes o desprevenidos. El histórico goleador chileno de los años 90 no tiene ningún tipo de parentesco ni relación con el actual futbolista de apellido Salas que forma parte del equipo que dirige hoy en día Eduardo Coudet y se encuentra siendo resistido y silbado por los hinchas, ocupando habitualmente un lugar en el banco de suplentes del Millonario en la actual temporada.