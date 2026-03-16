"Salas y River campeón": el relato de Marcelo Araujo que es viral entre los hinchas del Millonario
Tras el fallecimiento del histórico narrador Marcelo Araujo, los fanáticos de River revivieron su inolvidable grito de 1996 de Salas.
La dolorosa noticia de la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años generó una enorme repercusión en toda Sudamérica. En medio de los homenajes, los hinchas de River Plate volvieron tendencia uno de sus gritos más emblemáticos: el histórico "Salas y River campeón" del Torneo Apertura 1996.
La historia detrás del "Salas y River campeón"
Aquel relato no solo quedó en la historia del fútbol argentino, sino que cruzó la cordillera y es uno de los más recordados en Chile. Araujo inmortalizó esa frase para darle vida al golazo decisivo que marcó el chileno Marcelo "El Matador" Salas para consagrar al conjunto Millonario.
Años más tarde, en una entrevista, el propio periodista explicó cómo surgió esa icónica narración: "Uno puede poner apodos y todo lo que quieras, pero la razón de dedicarle ese relato a Marcelo es que fue un gol que acercaba a River al campeonato. Era extraordinario", confesó, dejando en claro su profunda admiración por el talento del goleador trasandino.
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
Es importante hacer una salvedad para los más jóvenes o desprevenidos. El histórico goleador chileno de los años 90 no tiene ningún tipo de parentesco ni relación con el actual futbolista de apellido Salas que forma parte del equipo que dirige hoy en día Eduardo Coudet y se encuentra siendo resistido y silbado por los hinchas, ocupando habitualmente un lugar en el banco de suplentes del Millonario en la actual temporada.
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