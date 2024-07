La divertida respuesta del Chiqui Tapia al video en el que le secan la transpiración

Acompañado con un emoji de risas, el presidente del ente madre del fútbol argentino tomó con mucho humor lo que viene viendo en Internet y despertó la locura de todas las personas que lo siguen.

Ante la consulta de los usuarios de la red social X (Antes Twitter), el presidente de AFA aclaró un poco todo lo que le viene pasando en los últimos días: "Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", sostuvo.

El video viral del Chiqui Tapia durante las semifinales de la Copa América

Embed -¿De qué laburás?



-Le seco la transpiración de la nuca al Chiqui Tapia en los partidos de la Selección. pic.twitter.com/ZoxuX2vsOk — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 10, 2024

Quién es Luciano Nakis, el dirigente de la AFA que acompaña a la Selección Argentina en la Copa América

Luciano Nakis es una figura conocida en el ámbito del fútbol argentino. Además de ser el presidente del club Armenio, Nakis ocupa el cargo de prosecretario de la AFA. Su carrera como dirigente ha sido extensa y diversa, habiendo desempeñado varios roles dentro de la organización.

Ha sido asambleísta de la Primera B y miembro del Comité Ejecutivo antes de asumir su actual posición en 2021. En su rol actual, Nakis también trabaja en el área de Selecciones Nacionales, lo que lo convierte en una figura clave en el desarrollo y apoyo del fútbol argentino a nivel internacional.

Fuera del fútbol, es un empresario con intereses en varios sectores. Comenzó su carrera laboral en la joyería de su familia y ha ampliado sus inversiones a la desarrollo de galerías comerciales.