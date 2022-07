Revelan que De Paul explotó contra Chiqui Tapia: ¿se aleja del Mundial?

Asimismo, dijo que “es un escándalo: De Paul quiere solucionar las cosas legales con su ex pero me cuentan que todo le parecería un abuso, no estaría de acuerdo con semejante trato económico”, agregó el comunicador.

“Lo creería innecesario De Paul esto que dijo Chiqui Tapia, hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial por supuesto: habría comentado Que se meta en sus quilombos y me deje en paz”, manifestó.