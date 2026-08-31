Claudio Echeverri cambia de rumbo: el Diablito está a un paso de dejar Manchester City
El futbolista argentino no tendría lugar en el equipo inglés y todo indica que continuará su carrera en Portugal.
Claudio Echeverri volverá a salir a préstamo de Manchester City y su próximo destino estaría en Portugal. El mediocampista ofensivo argentino, surgido de las divisiones inferiores de River, tiene prácticamente acordada su llegada al Benfica, uno de los clubes más importantes del fútbol portugués, luego de no conseguir un lugar estable en el plantel dirigido por Enzo Maresca.
El futuro del Diablito Echeverri comenzó a definirse durante las últimas horas, después de que el futbolista regresara al conjunto inglés tras una temporada en la que pasó por dos equipos distintos. Si bien el argentino tuvo participación durante la preparación del City para la nueva temporada, su presencia no habría sido suficiente para convencer al entrenador de incluirlo entre sus principales alternativas.
De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, las conversaciones para concretar el préstamo al Benfica se encuentran muy avanzadas y la operación estaría cerca de cerrarse. De esta manera, Echeverri tendría una nueva oportunidad para sumar minutos y continuidad en Europa, algo que hasta el momento le costó conseguir desde su llegada al fútbol inglés.
Benfica, a préstamo y con opción: el nuevo destino del Diablito
El atacante participó de tres encuentros amistosos durante la pretemporada del City. Ingresó desde el banco frente a Inter, Atlético de Madrid y las estrellas de la K-League, mientras que también estuvo entre los suplentes en el triunfo por 4-1 ante Crystal Palace por la Premier League. Sin embargo, esa participación no modificó su situación dentro del plantel.
La alternativa de Benfica aparece entonces como una solución para todas las partes. El club portugués le permitiría al futbolista argentino competir en un equipo con grandes objetivos y, al mismo tiempo, tener una mayor cantidad de minutos que los que tendría en Manchester. Si finalmente se concreta, el jugador nacido en River tendrá la posibilidad de compartir vestuario con dos compatriotas: Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni.
Una nueva oportunidad para el Diablito Echeverri
El argentino llegó al Manchester City desde River a comienzos de 2025, pero nunca pudo establecerse como una pieza habitual del equipo. En su primera etapa disputó apenas tres partidos y consiguió marcar un gol ante Al Ain durante el Mundial de Clubes. Luego comenzó su recorrido a préstamo. Primero fue cedido al Bayer Leverkusen, donde participó en 11 encuentros y registró una asistencia.
Sin embargo, su estadía en Alemania terminó antes de lo previsto y posteriormente fue enviado al Girona, equipo en el que logró una participación más importante. En el conjunto español disputó 17 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia. Sin embargo, el descenso terminó condicionando el escenario y obligó a buscar una nueva alternativa para el futuro del futbolista.
La cesión al conjunto portugués puede ser determinante para Echeverri. A sus 20 años, todavía tiene margen para desarrollar todo el potencial que mostró durante su formación en River y que llevó al Manchester City a apostar por su contratación. El principal desafío será transformar ese talento en continuidad y rendimiento. La competencia en el City es muy elevada y, ante la falta de espacio en el equipo de Maresca, una salida temporal parece ser el camino elegido para que el argentino pueda seguir creciendo.
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