Claudio Echeverri cambia de rumbo: el Diablito está a un paso de dejar Manchester City

Una nueva oportunidad para el Diablito Echeverri

El argentino llegó al Manchester City desde River a comienzos de 2025, pero nunca pudo establecerse como una pieza habitual del equipo. En su primera etapa disputó apenas tres partidos y consiguió marcar un gol ante Al Ain durante el Mundial de Clubes. Luego comenzó su recorrido a préstamo. Primero fue cedido al Bayer Leverkusen, donde participó en 11 encuentros y registró una asistencia.

Sin embargo, su estadía en Alemania terminó antes de lo previsto y posteriormente fue enviado al Girona, equipo en el que logró una participación más importante. En el conjunto español disputó 17 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia. Sin embargo, el descenso terminó condicionando el escenario y obligó a buscar una nueva alternativa para el futuro del futbolista.

La cesión al conjunto portugués puede ser determinante para Echeverri. A sus 20 años, todavía tiene margen para desarrollar todo el potencial que mostró durante su formación en River y que llevó al Manchester City a apostar por su contratación. El principal desafío será transformar ese talento en continuidad y rendimiento. La competencia en el City es muy elevada y, ante la falta de espacio en el equipo de Maresca, una salida temporal parece ser el camino elegido para que el argentino pueda seguir creciendo.