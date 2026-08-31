Las Leonas volvieron a la Argentina con la Copa del Mundo: una multitud las recibió en Ezeiza

Granatto también reveló un detalle que refleja la emoción del plantel después de conseguir el campeonato: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”, contó la jugadora de Santa Bárbara.

Más allá de la celebración, la campeona mundial aprovechó su llegada al país para dejar un mensaje relacionado con la importancia del deporte y la necesidad de sostener la inversión. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, reclamó.

Fernando Ferrara habló tras la llegada de Las Leonas al país

Para el cuerpo técnico, la conquista fue consecuencia de una planificación que se desarrolló durante los últimos dos años. Fernando Ferrara destacó precisamente ese proceso cuando habló después de la llegada de la selección. “El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final”, aseguró el entrenador.

Ferrara también explicó cuáles fueron, a su entender, los principales factores que permitieron que Argentina terminara invicta y pudiera imponerse en la final. “Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”, señaló.

La llegada a Ezeiza representó así el cierre de una celebración que comenzó en Países Bajos. Después de superar a las locales en una final definida por shoot-outs, Las Leonas regresaron a casa con el trofeo más importante y fueron recibidas como campeonas del mundo. El seleccionado argentino sumó su tercer título mundial y volvió a escribir una página destacada en la historia del hockey nacional.