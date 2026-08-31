Las Leonas volvieron a la Argentina con la Copa del Mundo: una multitud las recibió en Ezeiza
El seleccionado argentino fue ovacionado tras conquistar su tercer Mundial de Hockey femenino, con una victoria histórica ante Países Bajos.
Las Leonas regresaron a la Argentina después de protagonizar una consagración histórica en el Mundial de Hockey 2026 y fueron recibidas por una multitud en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El seleccionado argentino llegó al país con la medalla de oro y la Copa del Mundo luego de vencer a Países Bajos en una final inolvidable disputada en territorio neerlandés.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió así el tercer título mundial de su historia y cerró una campaña perfecta, ya que terminó el torneo invicto. La conquista tuvo un valor especial por el rival y el escenario: Argentina derrotó a Países Bajos, bicampeón olímpico y defensor del título mundial, en el Wagener Stadium de Amstelveen, ante aproximadamente 10.000 espectadores.
La llegada de la delegación estuvo acompañada por el entusiasmo de cientos de personas que se acercaron para recibir a las campeonas. Las banderas celestes y blancas, los aplausos y los cantos marcaron la bienvenida para un plantel que regresó al país después de conseguir uno de los grandes logros del hockey argentino. Entre las voces que se escucharon durante la recepción apareció la tradicional canción “¡Dale campeón, dale campeón!”.
Las Leonas hicieron historia en Países Bajos
Majo Granatto, quien convirtió el gol del empate y permitió que Argentina mantuviera sus posibilidades de conquistar el título hasta la definición, fue una de las integrantes del plantel que habló durante el regreso a la Argentina y expresó la emoción que todavía atravesaba al grupo.
“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros”, expresó.
Granatto también reveló un detalle que refleja la emoción del plantel después de conseguir el campeonato: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”, contó la jugadora de Santa Bárbara.
Más allá de la celebración, la campeona mundial aprovechó su llegada al país para dejar un mensaje relacionado con la importancia del deporte y la necesidad de sostener la inversión. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, reclamó.
Fernando Ferrara habló tras la llegada de Las Leonas al país
Para el cuerpo técnico, la conquista fue consecuencia de una planificación que se desarrolló durante los últimos dos años. Fernando Ferrara destacó precisamente ese proceso cuando habló después de la llegada de la selección. “El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final”, aseguró el entrenador.
Ferrara también explicó cuáles fueron, a su entender, los principales factores que permitieron que Argentina terminara invicta y pudiera imponerse en la final. “Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”, señaló.
La llegada a Ezeiza representó así el cierre de una celebración que comenzó en Países Bajos. Después de superar a las locales en una final definida por shoot-outs, Las Leonas regresaron a casa con el trofeo más importante y fueron recibidas como campeonas del mundo. El seleccionado argentino sumó su tercer título mundial y volvió a escribir una página destacada en la historia del hockey nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario