Turquía se llena de figuras: los futbolistas que eligieron la Superliga en este mercado de pases

Greenwood también se suma al proyecto

Otro nombre de peso que llegó al Fenerbahce es Mason Greenwood. El atacante inglés, de apenas 24 años, arribó desde Olympique de Marsella, donde había jugado durante las dos temporadas anteriores. En el conjunto francés registró números destacados: disputó 81 encuentros, marcó 48 goles y entregó 17 asistencias.

Su capacidad ofensiva fue uno de los principales motivos por los que el club turco decidió incorporarlo. Greenwood también llega con una historia extradeportiva polémica. En 2022 fue denunciado por violencia de género contra su entonces pareja, un caso que tuvo una fuerte repercusión internacional y condicionó su carrera.

Nathan Aké, experiencia para la defensa

El Fenerbahce también reforzó su última línea con Nathan Aké, defensor neerlandés de 31 años. El zaguero llegó procedente del Manchester City a cambio de siete millones de libras, después de permanecer siete temporadas en el conjunto inglés.

Aké, formado en las divisiones inferiores del Chelsea, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en la Premier League. Con el City consiguió importantes títulos, entre ellos la Champions League, y ahora afrontará un nuevo desafío en Turquía.

El Faraón Mohamed Salah eligió Trabzonspor

Uno de los movimientos más llamativos fue el de Mohamed Salah, quien dejó Liverpool después de nueve temporadas para incorporarse al Trabzonspor. El egipcio, de 34 años, se convirtió en una de las máximas figuras de la historia reciente de los Reds.

Durante su estadía en Inglaterra conquistó nueve títulos, incluida una Champions League y dos Premier League. Su llegada al fútbol turco representa una apuesta fuerte de Trabzonspor, que construyó un proyecto alrededor de una de las estrellas africanas más importantes de las últimas décadas.

Trossard y Vlahovic también desembarcaron

El Besiktas tampoco se quedó atrás y concretó dos incorporaciones de gran impacto. Una de ellas fue Leandro Trossard, delantero belga de 31 años que llegó después de una temporada de alto nivel con Arsenal. El futbolista venía de ganar la Premier League y de alcanzar la final de la Champions con el conjunto londinense, además de haber participado con Bélgica en el Mundial. Su transferencia rondó los 20 millones de euros.

También llegó Dušan Vlahovic, delantero serbio de 26 años. El atacante había tenido una etapa destacada en Fiorentina antes de pasar a Juventus en 2022, aunque durante su último curso disputó solamente 23 partidos y terminó quedando libre. Una lesión y su elevado salario habían complicado su continuidad en Italia, pero el Besiktas decidió apostar por su potencial. Si consigue recuperar su mejor condición física, puede convertirse en una de las principales armas ofensivas del equipo.