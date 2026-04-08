Claudio Úbeda valoró el triunfo de Boca en Chile: "La victoria es justa y nos pone contentos"

Embed ¿ES EL MEJOR PARTIDO DE BOCA DESDE SU LLEGADA? Claudio Ubeda analizó las fortalezas de su equipo en el triunfo ante Universidad Católica por Libertadores.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u8P6T5htxR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2026

Más allá de la victoria, evitó ubicar este partido como el mejor desde que asumió el cargo, aunque sí le otorgó un valor significativo por tratarse del debut en la competencia. En ese sentido, resaltó la madurez del equipo para sostener la ventaja en un escenario adverso. "No sé si es el mejor partido pero tiene importancia por lo que implica el inicio de Copa Libertadores. Es importante que el equipo hoy tuvo personalidad para poder jugar bajo presión, inteligencia cuándo no podíamos jugar y tirarla para que aguante el 9", sostuvo.