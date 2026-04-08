Claudio Úbeda valoró el triunfo de Boca en Chile: "La victoria es justa y nos pone contentos"
El entrenador destacó la personalidad del equipo en el debut copero, aunque bajó la euforia y dejó en claro que el camino recién comienza en la Libertadores.
Boca tuvo un estreno auspicioso en la Copa Libertadores 2026 al imponerse por 2-1 frente a Universidad Católica en Santiago de Chile, en un duelo exigente que marcó el regreso del Xeneize a la fase de grupos del certamen continental. Tras el encuentro, Claudio Úbeda brindó su análisis en conferencia de prensa y puso el foco en la actitud y el comportamiento de sus dirigidos ante un rival complejo y en un contexto siempre difícil como lo es jugar fuera de casa.
El entrenador valoró el rendimiento colectivo y la capacidad del equipo para adaptarse a los distintos momentos del partido: "Estamos contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos salir jugando y cuando no saltar líneas. Después es el típico partido de Copa Libertadores, donde por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto. Después jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad de intentar equilibrar el resultado, nos puso en riesgo sobre el final y lo pudimos cerrar bien", explicó el Sifón, remarcando las dificultades propias del torneo.
Más allá de la victoria, evitó ubicar este partido como el mejor desde que asumió el cargo, aunque sí le otorgó un valor significativo por tratarse del debut en la competencia. En ese sentido, resaltó la madurez del equipo para sostener la ventaja en un escenario adverso. "No sé si es el mejor partido pero tiene importancia por lo que implica el inicio de Copa Libertadores. Es importante que el equipo hoy tuvo personalidad para poder jugar bajo presión, inteligencia cuándo no podíamos jugar y tirarla para que aguante el 9", sostuvo.
Otro de los aspectos que el entrenador subrayó fue la concentración defensiva, especialmente en momentos en los que Boca se encontraba en ataque. Esa solidez, según explicó, fue clave para evitar sorpresas en los contragolpes del conjunto chileno. "Fuimos inteligentes en ese aspecto, hicimos bastante hincapié en la concentración cuando estábamos atacando para quedar bien parados defensivamente. La victoria es justa, nos pone contentos y esto recién empieza, hay que trabajar de la misma manera en la que venimos haciendo siempre", afirmó, manteniendo la cautela pese al resultado positivo.
Además, el DT resaltó el buen presente del equipo, que acumula una racha importante sin derrotas, lo que alimenta la confianza del plantel. También se refirió al rol del delantero, en clara alusión a Adam Bareiro, quien volvió a convertir y atraviesa un gran momento. "Creo que llevamos nueve partidos seguidos sin perder, se genera confianza. Para que el 9 haga goles se tienen que generar situaciones y está siempre en el área. Para un equipo que intenta ser protagonista, es importante que el 9 haga goles", concluyó.
El debut dejó buenas sensaciones para el club de la Ribera, que mostró carácter y eficacia en un escenario complicado. Sin embargo, como bien marcó su entrenador, el desafío recién empieza y el margen de mejora sigue siendo amplio en una competencia que no da respiro.
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