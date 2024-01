La sinceridad de Cóccaro sobre su posible salida en Huracán: "Me puede cambiar la vida"

"La máxima oferta por Cóccaro fue de 1.6 millones de dólares. Queremos que su venta sea lo mejor para las dos partes. Él quiere mucho a Huracán y se quiere ir bien", señaló Garzón.

QUÉ DIJO MATÍAS CÓCCARO SOBRE SU FUTURO EN HURACÁN

"Sí, obviamente, las tres propuestas que llegaron fueron la del Brescia, la del Puebla y la de la MLS (Montreal Impact). Se que las dos primeras se cayeron, la de la MLS obviamente es buena para mí en lo económico. Yo vengo de una familia muy humilde y esto me puede cambiar la vida. Pero bueno, soy jugador de Huracán". sostuvo.

Y agregó: "El compromiso está pero hoy en día estoy enfocado acá, que tenemos un gran grupo. Estoy muy contento con la banda que se armó y feliz por el lugar que tengo acá, por lo que pude conseguir, por haberme quedado cuando las papas quemaban. Sabía que la situación era difícil, me quedé para pelearla, nos salvamos y ahora lo que tenga que ser que sea. Si me toca irme lo haré y si me toca quedarme lo haré feliz, porque sé el lugar que tengo y me gané".

Embed #Huracán Cóccaro en @TyCSports sobre la incertidumbre sobre su futuro y la propuesta del Montreal Impact. Nota completa: https://t.co/dZqew8HPPA pic.twitter.com/4IC0QfHbmE — Brian Pécora (@BrianEPecora) January 17, 2024