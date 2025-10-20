El hijo de Flavio Briatore apoyó a Franco Colapinto tras su polémico sobrepaso a Pierre Gasly en Austin

El gesto que encendió las redes sociales

La maniobra de Colapinto generó debate dentro del paddock y entre los fanáticos. Cuando la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó el video del adelantamiento al piloto francés, Falco Briatore —hijo del asesor deportivo de Alpine— reaccionó con un “me gusta”. El gesto no pasó inadvertido: muchos lo interpretaron como una muestra de respaldo al argentino, que sigue sumando apoyo por su carácter competitivo y su determinación dentro de la pista.