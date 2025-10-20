El hijo de Flavio Briatore apoyó a Franco Colapinto tras su polémico sobrepaso a Pierre Gasly en Austin
Briatore le dio “me gusta” al video del adelantamiento del piloto argentino en el GP de Estados Unidos. Colapinto explicó por qué desobedeció.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 luego de desobedecer una orden del equipo Alpine y superar a su compañero Pierre Gasly durante las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos. El gesto de Falco Briatore, hijo del histórico dirigente Flavio Briatore, reavivó la polémica al darle “me gusta” al video oficial del sobrepaso.
El gesto que encendió las redes sociales
La maniobra de Colapinto generó debate dentro del paddock y entre los fanáticos. Cuando la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó el video del adelantamiento al piloto francés, Falco Briatore —hijo del asesor deportivo de Alpine— reaccionó con un “me gusta”. El gesto no pasó inadvertido: muchos lo interpretaron como una muestra de respaldo al argentino, que sigue sumando apoyo por su carácter competitivo y su determinación dentro de la pista.
Consultado por la prensa tras la carrera, Franco Colapinto explicó su decisión: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido. Gasly tenía gomas más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”, aseguró.
El argentino agregó que buscaba mantener el ritmo ante la presión del brasileño Gabriel Bortoleto, que se acercaba desde atrás. “Hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”, concluyó. Hasta el momento, ningún integrante de Alpine emitió comentarios oficiales sobre el episodio, aunque se espera la palabra de Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo y figura influyente en las decisiones internas.
La Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes del próximo compromiso del calendario. Franco Colapinto volverá a competir el domingo 26 de octubre, en el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Tras su actuación en Austin, el piloto argentino continúa consolidándose dentro de la máxima categoría, con personalidad, velocidad y un estilo que sigue ganando seguidores dentro y fuera del box.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario