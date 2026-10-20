Colapinto vuelve a Austin: la maniobra que generó tensión en Alpine y la vez que sumó con Williams

Con una buena administración de los neumáticos y varios sobrepasos, incluido uno destacado sobre Fernando Alonso, el argentino construyó una remontada que lo llevó hasta el décimo lugar. El resultado le permitió sumar un punto para el campeonato, una recompensa importante en su primera temporada en la máxima categoría.

2025: los problemas de Alpine y el adelantamiento a Gasly

Un año después, el escenario fue diferente: Franco llegó a Austin con Alpine, un equipo que atravesaba dificultades de rendimiento y que no logró ofrecerle un auto competitivo para luchar por los puestos de puntos. El joven de 23 años clasificó decimoquinto para la carrera del domingo y tuvo una largada complicada, en la que perdió terreno frente a Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto.

La estrategia de neumáticos medios le permitió permanecer momentáneamente cerca del top 10 gracias a las paradas de sus rivales. Sin embargo, una detención tardía, en la vuelta 32, para colocar neumáticos blandos lo relegó nuevamente hacia el fondo de la clasificación.

La orden de Alpine que Colapinto decidió ignorar

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en las vueltas finales: Colapinto marchaba detrás de Gasly cuando desde el muro de Alpine le indicaron que mantuviera las posiciones y no atacara a su compañero. El argentino, sin embargo, buscó la oportunidad y terminó adelantando al francés en pista.

La maniobra le permitió cruzar la meta en el puesto 17, dos posiciones por delante de Gasly. La decisión generó repercusiones por el incumplimiento de la instrucción del equipo, aunque también expuso la determinación de Colapinto de seguir compitiendo hasta el final, incluso en una carrera en la que Alpine estaba lejos de los puntos.

El cronograma completo de Franco Colapinto en Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. A diferencia de otras fechas recientes, los horarios permitirán seguir las sesiones durante la tarde argentina.

Viernes 23 de octubre

Entrenamientos libres 1: 14:30.

Entrenamientos libres 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

Entrenamientos libres 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre