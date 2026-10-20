Colapinto vuelve a Austin: la maniobra que generó tensión en Alpine y la vez que sumó con Williams
El piloto argentino de 23 años regresa al Circuito de las Américas, donde vivió dos experiencias muy diferentes en la Fórmula 1 durante los años 2024 y 2025.
Franco Colapinto afronta una nueva visita al Gran Premio de Estados Unidos con antecedentes contrastantes en el Circuito de las Américas. El trazado de Austin fue escenario de uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1 y, un año después, de una carrera complicada con Alpine que dejó una de las imágenes más comentadas de su temporada.
Los dos antecedentes muestran realidades distintas en el mismo trazado. En 2024, el argentino sorprendió con Williams y consiguió terminar entre los diez primeros. En 2025, en cambio, sufrió las limitaciones de su monoplaza, aunque también protagonizó una maniobra que reflejó su espíritu competitivo frente a su compañero Pierre Gasly.
Ahora, el circuito estadounidense vuelve a representar una oportunidad para medir su evolución y el potencial de su monoplaza. El desafío será convertir el aprendizaje de sus experiencias anteriores en un fin de semana más competitivo.
2024: la remontada de Colapinto que terminó en puntos para Williams
En su primera presentación en Austin, Colapinto tuvo un fin de semana destacado con Williams. El argentino llegó a la fase final de la clasificación para la Sprint y consiguió el décimo puesto de largada para la carrera corta del sábado. En esa competencia terminó duodécimo, después de disputar posiciones con pilotos experimentados, entre ellos Oscar Piastri.
La carrera principal del domingo presentó un desafío mayor. Tras una clasificación complicada, el pilarense debió partir desde el puesto 15 y el equipo optó por una estrategia que contempló el uso inicial de neumáticos duros. La decisión le permitió extender su primera tanda y aprovechar el ritmo del auto para avanzar en el clasificador.
Con una buena administración de los neumáticos y varios sobrepasos, incluido uno destacado sobre Fernando Alonso, el argentino construyó una remontada que lo llevó hasta el décimo lugar. El resultado le permitió sumar un punto para el campeonato, una recompensa importante en su primera temporada en la máxima categoría.
2025: los problemas de Alpine y el adelantamiento a Gasly
Un año después, el escenario fue diferente: Franco llegó a Austin con Alpine, un equipo que atravesaba dificultades de rendimiento y que no logró ofrecerle un auto competitivo para luchar por los puestos de puntos. El joven de 23 años clasificó decimoquinto para la carrera del domingo y tuvo una largada complicada, en la que perdió terreno frente a Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto.
La estrategia de neumáticos medios le permitió permanecer momentáneamente cerca del top 10 gracias a las paradas de sus rivales. Sin embargo, una detención tardía, en la vuelta 32, para colocar neumáticos blandos lo relegó nuevamente hacia el fondo de la clasificación.
La orden de Alpine que Colapinto decidió ignorar
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en las vueltas finales: Colapinto marchaba detrás de Gasly cuando desde el muro de Alpine le indicaron que mantuviera las posiciones y no atacara a su compañero. El argentino, sin embargo, buscó la oportunidad y terminó adelantando al francés en pista.
La maniobra le permitió cruzar la meta en el puesto 17, dos posiciones por delante de Gasly. La decisión generó repercusiones por el incumplimiento de la instrucción del equipo, aunque también expuso la determinación de Colapinto de seguir compitiendo hasta el final, incluso en una carrera en la que Alpine estaba lejos de los puntos.
El cronograma completo de Franco Colapinto en Estados Unidos
La actividad del Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. A diferencia de otras fechas recientes, los horarios permitirán seguir las sesiones durante la tarde argentina.
Viernes 23 de octubre
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Entrenamientos libres 1: 14:30.
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Entrenamientos libres 2: 18:00.
Sábado 24 de octubre
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Entrenamientos libres 3: 14:30.
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Clasificación: 18:00.
Domingo 25 de octubre
- Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.
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