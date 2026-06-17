Cómo era la vida cuando Lionel Messi hizo su primer gol en una Copa del Mundo
Pasaron 20 años entre el primer gol de Lionel Messi en un Mundial y su última gran conquista. Repasamos cómo cambió por completo la vida y la economía.
El capitán Lionel Messi sigue haciendo historia y su vigencia es absolutamente indudable. Pasaron dos décadas exactas desde su primer grito en Alemania 2006 hasta su reciente exhibición en el Mundial 2026. El planeta entero experimentó transformaciones radicales durante este largo período, las cuales repasaremos detalladamente a continuación.
IMPORTANTE: El Gobierno decretó feriado por los tres goles de Lionel Messi contra Argelia en el Mundial 2026
La economía de Argentina y la vida cotidiana
El salto de veinte años dejó una huella imborrable en el costo de vida y en las costumbres diarias de nuestro país:
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Sueldo mínimo y poder adquisitivo:
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Durante la primera conquista mundialista del diez, el salario mínimo vital y móvil rondaba los 630 pesos, mientras que el kilo de pan costaba cerca de 2,50 pesos, lo que permitía comprar unos 252 kilos de pan.
Hoy, en cambio, con un sueldo mínimo que corre de atrás y el kilo de pan superando los 2.200 pesos, el poder adquisitivo se redujo drásticamente y alcanza para unos 106 kilos de pan al mes.
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El mercado de los autos:
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En 2006, las calles estaban dominadas por modelos como el Volkswagen Gol o el Chevrolet Corsa.
En la actualidad, el parque automotor apunta directo hacia las camionetas SUV y los vehículos híbridos.
Las casas y los alquileres:
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Tras la crisis del 2001, las propiedades tenían valores en dólares significativamente más bajos.
Hoy, el mercado inmobiliario experimenta dinámicas atadas al crédito y la desregulación.
El panorama político y la irrupción de Javier Milei
El mapa político dio un giro impensado. Líderes históricos quedaron atrás y surgieron figuras que nadie hubiera imaginado:
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Presidentes sudamericanos:
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En 2006, la región estaba marcada por mandatarios como Néstor Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil y Michelle Bachelet en Chile.
Hoy la diversidad ideológica es mucho más amplia.
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Dónde estaba Javier Milei:
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En el momento del debut del astro, el actual Presidente de la Nación era un economista de 35 años que trabajaba exclusivamente en el sector corporativo, siendo un absoluto desconocido para el público.
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Dónde estaba Manuel Adorni:
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El actual Vocero Presidencial era apenas un joven de 26 años que daba sus primeros pasos.
Todavía no había invertido en Bitcoin ya que no existía, por lo que no tenía el pendrive que lo hizo rico.
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La revolución total de las redes sociales y los Medios
La forma en la que consumimos información sufrió la mayor disrupción tecnológica de nuestra historia:
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Las redes sociales:
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Facebook era una novedad exclusiva de Estados Unidos.
Aquí nos comunicábamos por MSN Messenger y Fotolog.
Hoy el mundo se rige por la inmediatez de TikTok, Instagram y X.
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Los medios de comunicación:
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La gente se informaba por los diarios impresos y los noticieros de aire.
El streaming era una completa utopía.
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minutouno.com no existía:
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Nuestro propio portal de noticias aún no había nacido, ya que se lanzaría meses más tarde.
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C5N no existía:
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El canal de noticias que hoy lidera la pantalla chica recién vería la luz en agosto del año 2007.
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Así eran el fútbol y los medios cuando debutó Lionel Messi
El deporte y el espectáculo también tenían nombres propios muy diferentes a los actuales:
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Fútbol argentino y estrellas:
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Mientras la Selección brillaba con Juan Román Riquelme y Carlos Tevez en el Mundial 2006, el torneo local disfrutaba de las apariciones de un jovencísimo "Kun" Agüero y de Fernando Gago.
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Figuras de la TV:
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La pantalla chica marcaba picos de rating astronómicos con Marcelo Tinelli al frente de un exitosísimo Showmatch.
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Los años de Mirtha Legrand:
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En aquel Mundial, la diva de los almuerzos tenía 79 años. Hoy, en este 2026, ostenta la increíble edad de 99 años y sigue firme en su carrera.
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