Paro de colectivos inminente: tajante comunicado de la UTA
La UTA advirtió sobre un paro de colectivos inminente en el AMBA debido a un fuerte conflicto salarial. El gremio apuntó contra los empresarios y el Estado.
El fantasma de un nuevo paro de colectivos sobrevuela el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras un contundente comunicado difundido hoy por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El sindicato denunció graves incumplimientos empresariales en medio de una paritaria trabada y advirtió que la paciencia laboral se está agotando rápidamente.
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El duro reclamo de la UTA ante el inminente paro de colectivos
El escrito firmado por Roberto Carlos Fernández, Secretario General del gremio, titulado "Los empresarios incumplen. El Estado abandona", expone la profunda frustración de los choferes frente a las idas y vueltas en las negociaciones. "Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado, los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", señala el documento oficial emitido este 17 de junio de 2026.
Desde la asociación sindical dejaron en claro que la responsabilidad de abonar un salario digno recae exclusivamente sobre las compañías de transporte y no sobre los subsidios estatales. "Nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado", remarcaron de manera tajante, cuestionando duramente la falta de acción de los empleadores ante los supuestos atrasos del Gobierno Nacional.
"Dejen de jugar con los trabajadores"
El texto gremial exige una inmediata recomposición salarial que logre hacer frente a los niveles de inflación registrados recientemente. En un tono de fuerte advertencia que pone en vilo a millones de pasajeros diarios, la entidad sentenció: "Dejen de jugar con los trabajadores. Reiteramos, no pongan en peligro la paz social, y el transporte del AMBA".
Finalmente, el gremio cerró su descargo adelantando posibles medidas de fuerza directa si no hay una solución económica a corto plazo. "Sabemos que medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha", concluyeron de forma categórica, dejando la puerta abierta a una inminente paralización del servicio.
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