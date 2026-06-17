Paro de colectivos inminente: tajante comunicado de la UTA

"Dejen de jugar con los trabajadores"

El texto gremial exige una inmediata recomposición salarial que logre hacer frente a los niveles de inflación registrados recientemente. En un tono de fuerte advertencia que pone en vilo a millones de pasajeros diarios, la entidad sentenció: "Dejen de jugar con los trabajadores. Reiteramos, no pongan en peligro la paz social, y el transporte del AMBA".

Finalmente, el gremio cerró su descargo adelantando posibles medidas de fuerza directa si no hay una solución económica a corto plazo. "Sabemos que medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha", concluyeron de forma categórica, dejando la puerta abierta a una inminente paralización del servicio.