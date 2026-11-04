River se prepara para visitar a Aldosivi con bajas obligadas: el probable equipo

En lugar de los dos defensores ingresarán Giovanni González y Lautaro Rivero. En el mediocampo, el entrenador tampoco tendrá a Aníbal Moreno ni a Fausto Vera, por lo que el juvenil Lucas Silva se mantendrá como volante central. En el banco aparecerán tres juveniles: Santiago Espíndola y Elías Núñez, que todavía no debutaron en Primera, y el delantero Felipe Esquivel, convocado por primera vez.