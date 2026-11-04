River se prepara para visitar a Aldosivi con bajas obligadas: el probable equipo
River visita a Aldosivi en Mar del Plata este jueves a las 15, sin Gonzalo Montiel ni Lucas Martínez Quarta: horario, TV y la probable formación.
River cerrará la etapa regular del Torneo Clausura ante Aldosivi con varias bajas. El Millonario, ya clasificado a los playoffs, visitará al Tiburón el jueves 5 de noviembre a las 15 en Mar del Plata, y Leonardo Ponzio no podrá contar con Gonzalo Montiel ni Lucas Martínez Quarta, expulsados en la derrota 1-0 ante Boca en el Superclásico.
En lugar de los dos defensores ingresarán Giovanni González y Lautaro Rivero. En el mediocampo, el entrenador tampoco tendrá a Aníbal Moreno ni a Fausto Vera, por lo que el juvenil Lucas Silva se mantendrá como volante central. En el banco aparecerán tres juveniles: Santiago Espíndola y Elías Núñez, que todavía no debutaron en Primera, y el delantero Felipe Esquivel, convocado por primera vez.
La caída en la Bombonera dejó al equipo de Núñez sin chances de clasificar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual. La única vía para volver al torneo continental es ser campeón del Clausura, por lo que el partido sirve como preparación para los octavos de final.
Aldosivi, en cambio, ya está descendido a la Primera Nacional y ocupa el 14° puesto de la Zona B, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto. El Tiburón buscará despedirse de Primera con un triunfo ante un rival al que ya le ganó este semestre por la Copa Argentina.
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River se prepara para visitar a Aldosivi con bajas obligadas: el probable equipo
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Horario, TV y árbitro de River vs. Aldosivi
- Día y hora: jueves 5 de noviembre, a las 15.
- Lugar: Mar del Plata.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
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