Quién es el DT de Bolivia, el rival de la Selección Argentina en el próximo amistoso

Óscar Villegas en la Selección de Bolivia

El 19 de julio de 2024, la Federación Boliviana de Fútbol oficializó a Villegas como nuevo entrenador de la selección, en reemplazo del brasileño Antonio Carlos Zago.

Desde entonces, condujo a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y logró llevar al equipo hasta el repechaje intercontinental, instancia en la que quedó eliminada ante Irak.