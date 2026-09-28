Quién es el DT de Bolivia, el rival de la Selección Argentina en el próximo amistoso
Villegas está al frente del seleccionado boliviano desde el 2024 y lo llevó hasta el repechaje para disputar el Mundial 2026, instancia en la que quedó eliminado ante Irak.
La Selección Argentina afronta este miércoles su primer compromiso en esta fecha FIFA ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será el primero de los tres amistosos que disputará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta ventana internacional, ya que luego enfrentará a Burkina Faso y Benín en el Monumental.
El entrenador de Bolivia es Óscar Villegas, un exfutbolista y director técnico nacido en Cochabamba. A lo largo de su carrera trabajó en el fútbol boliviano y tuvo una extensa experiencia en divisiones juveniles, especialmente en Bolívar, además de dirigir a Aurora y Always Ready.
La carrera como entrenador de Óscar Villegas
Villegas comenzó su recorrido como entrenador en 2007, cuando se incorporó a la Federación Boliviana de Fútbol para trabajar con las selecciones Sub-17 y Sub-20. Durante ese período consiguió, entre otros logros, la medalla de oro con la Sub-17 en los Juegos Bolivarianos de 2009.
Su trabajo en las categorías formativas también tuvo un capítulo importante en Bolívar, donde estuvo entre 2010 y 2018 y consiguió varios títulos nacionales de reserva. Además, en 2016 asumió de manera interina el primer equipo del conjunto de La Paz.
En 2022 llegó a Always Ready, primero para trabajar con las divisiones inferiores y luego para hacerse cargo del plantel profesional de manera interina. Sin embargo, en 2023 asumió definitivamente como entrenador del primer equipo y permaneció en el cargo hasta principios del 2024.
Óscar Villegas en la Selección de Bolivia
El 19 de julio de 2024, la Federación Boliviana de Fútbol oficializó a Villegas como nuevo entrenador de la selección, en reemplazo del brasileño Antonio Carlos Zago.
Desde entonces, condujo a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y logró llevar al equipo hasta el repechaje intercontinental, instancia en la que quedó eliminada ante Irak.
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