Cómo ver en vivo y por streaming Selección Argentina vs. Austria
El segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 puede verse en vivo por streaming y canales digitales.
El cruce clave de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para este lunes a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium bajo el arbitraje de Amin Mohamed, contará con un fuerte despliegue en plataformas digitales y de streaming.
Esta multiplicidad de opciones de streaming permitirá a los hinchas seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo móvil o computadora en sus lugares de trabajo, eligiendo además entre diferentes propuestas y equipos periodísticos.
Más allá de las señales tradicionales de Telefe, TyC Sports y DSports, el encuentro estará disponible de forma completa en el entorno digital a través de las plataformas Paramount+ y Disney+.
Cómo ver en vivo y por streaming el partido de la Selección Argentina
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Televisión abierta y cable: El encuentro se podrá sintonizar de forma gratuita por la pantalla de Telefe, y también estará disponible en las señales de cable tradicionales de TyC Sports y DSports.
Plataformas de streaming: Para quienes prefieran seguir las acciones a través de sus dispositivos móviles, computadoras o smart TVs, el debut celeste y blanco será transmitido en vivo por las aplicaciones de Disney+ y Paramount+.
Cómo suscribirse a Paramount+ en Argentina para ver el Mundial 2026
Para disfrutar de toda la programación deportiva y el catálogo de series y películas, los usuarios podrán darse de alta siguiendo estos pasos:
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Ingresar a paramountplus.com.ar desde cualquier navegador.
Hacer clic en el botón "Suscribirse a Paramount+" y crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña segura.
Seleccionar el plan, cargar los datos de la tarjeta de crédito o débito y confirmar la operación.
Otras opciones: también se puede acceder a través de las tiendas oficiales (Google Play o App Store) o mediante proveedores de servicios locales como Flow, DirecTV o Personal.
De esta manera, el servicio de streaming se posiciona como una herramienta indispensable para los apasionados del fútbol que quieran seguir el camino de la "Scaloneta" y el resto de las selecciones sudamericanas en la próxima Copa del Mundo.
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