Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba

La Supercopa Argentina 2025 tendrá un duelo apasionante entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará el sábado a las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y enfrentará a los dos últimos campeones de torneos nacionales: el Fortín se consagró en la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario se coronó en la Copa Argentina 2024.