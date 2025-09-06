Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina 2025.
La Supercopa Argentina 2025 tendrá un duelo apasionante entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará el sábado a las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y enfrentará a los dos últimos campeones de torneos nacionales: el Fortín se consagró en la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario se coronó en la Copa Argentina 2024.
Los de Villa Luro buscarán su 19° campeonato reconocido por la AFA y su segundo título en la Supercopa, tras haber vencido a Arsenal en la edición 2013. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega en gran momento: acumula cuatro victorias consecutivas, se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing y solamente sufrió una derrota en el semestre.
“Tenemos un plantel como para aspirar a ser campeón”, afirmó el DT en la previa del encuentro, mostrando confianza en su plantilla. Además, el Fortín ya sumó un título este año, tras ganar la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, y buscará coronar otra temporada positiva con un nuevo trofeo.
Vélez vs. Central Córdoba: probables formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba
El partido será transmitido por ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
