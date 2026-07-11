Insólito: el alcalde de Kansas tocó el bombo en el banderazo argentino y se volvió viral

Tonight, Kansas City came alive as Argentina's Banderazo surged through the Plaza, setting the stage for tomorrow's much-awaited match. Waves of energy, swirling flags, and passionate fans filled the air, this is the heartbeat of FIFA World Cup 26 in Kansas City. pic.twitter.com/JzLLi6aOrB — Mayor Quinton Lucas (@MayorLucasKC) July 11, 2026

La locura por la Selección ya había dejado su huella en esta localidad de Misuri, que el pasado 16 de junio fue el escenario del debut del conjunto de Lionel Scaloni frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. El divertido ida y vuelta entre el funcionario y la gente dejó en evidencia que, en suelo estadounidense, el equipo juega con el apoyo de una verdadera localía.