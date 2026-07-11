Insólito: el alcalde de Kansas tocó el bombo en el banderazo argentino y se volvió viral
Quinton Lucas se sumó al banderazo de los hinchas argentinos y armó una fiesta en el centro de Kansas, donde la Selección Argentina juega esta noche.
El fanatismo que genera la Selección Argentina en Estados Unidos trasciende fronteras y cargos políticos. En las últimas horas, un video se volvió viral en las redes sociales y desató el furor de los hinchas: Quinton Lucas, el alcalde de Kansas City, se sumó de forma imprevista al masivo banderazo argentino previo al duelo contra Suiza.
Dejando de lado la formalidad de su cargo, la máxima autoridad de la ciudad estadounidense se mezcló entre la multitud. Vestido de traje impecable, Lucas sorprendió a todos al aceptar la propuesta de los fanáticos: se colgó la correa y demostró un gran ritmo al tocar un tradicional bombo murguero, decorado con la imagen de Diego Maradona.
El gesto del funcionario desató la euforia de los miles que convirtieron a Kansas en una réplica de las calles argentinas, acompañando el momento con los clásicos cantos de la tribuna nacional. "Argentino, el alcalde es argentino, el alcalde es argentino...", es la canción que sonaba mientras Quinton se sumergía en la fiebre mundialista.
El alcalde de Kansas compartió en redes su participación en el banderazo argentino
"Esta noche, Kansas City cobró vida cuando el Banderazo de Argentina irrumpió en la Plaza, preparando el escenario para el tan esperado partido de mañana. Olas de energía, banderas ondeantes y aficionados apasionados llenaron el aire, este es el latido del Mundial de la FIFA 26 en Kansas City", escribió el funcionario.
La locura por la Selección ya había dejado su huella en esta localidad de Misuri, que el pasado 16 de junio fue el escenario del debut del conjunto de Lionel Scaloni frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. El divertido ida y vuelta entre el funcionario y la gente dejó en evidencia que, en suelo estadounidense, el equipo juega con el apoyo de una verdadera localía.
El clip no tardó en explotar en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cosechó millones de visitas en tiempo récord. El ingenio de los usuarios se hizo notar de inmediato en la sección de comentarios, donde bautizaron en broma al mandatario local con la frase: "¡El alcalde es argentino!".
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