Confirmado y con sorpresas: los 11 de Scaloni para el amistoso ante Islandia, último antes del Mundial 2026

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Los 11 de Lionel Scaloni: la formación de Argentina ante Islandia

La formación para enfrentar a Islandia es: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Gio Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco; Nico Paz, Giuliano Simeone; y Flaco López.

El encuentro representará la última oportunidad para que Scaloni saque conclusiones antes de confirmar definitivamente el equipo que buscará iniciar con el pie derecho el camino de Argentina en el Mundial 2026.