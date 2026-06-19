Confirman al árbitro para Argentina-Austria: quién dirigirá el duelo clave del Grupo J

Quienes siguen de cerca su carrera destacan que se trata de un árbitro que intenta favorecer la continuidad del juego. Suelen ser frecuentes las aplicaciones de la ley de ventaja y las interrupciones mínimas, una característica que podría beneficiar el ritmo de un partido que promete intensidad y protagonismo ofensivo de ambos equipos.

Para el encuentro entre argentinos y austríacos estará acompañado por un equipo arbitral compuesto mayoritariamente por compatriotas. Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha actuarán como asistentes de línea, mientras que los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez cumplirán funciones como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Así llegan la Selección Argentina y Austria al duelo clave del Grupo J

Argentina llega al compromiso después de una sólida presentación en su debut. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni superó con autoridad a Argelia por 3-0 gracias a una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Austria, por su parte, también comenzó con el pie derecho al derrotar 3-1 a Jordania, resultado que le permitió compartir la cima del grupo con la Albiceleste.

Por eso, el duelo del lunes adquiere una relevancia especial. Una victoria dejaría al ganador muy cerca de asegurar su lugar en los 16avos de final y le permitiría afrontar la última jornada con una posición privilegiada. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas no solo en las figuras de ambos equipos, sino también en la actuación de Amin Mohamed Omar, quien tendrá la misión de conducir uno de los encuentros más atractivos de esta fase inicial del Mundial.