Confirman al árbitro para Argentina-Austria: quién dirigirá el duelo clave del Grupo J
El egipcio Amin Mohamed Omar fue designado para impartir justicia en el encuentro que podría definir gran parte del futuro de ambos seleccionados en el Mundial 2026.
La cuenta regresiva para el choque entre Argentina y Austria ya comenzó y la FIFA dio a conocer uno de los detalles más importantes de la previa: la designación arbitral. El organismo confirmó que el encargado de dirigir el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J será el egipcio Amin Mohamed Omar, quien tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial 2026.
El compromiso se disputará el próximo lunes en Dallas y enfrentará a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria. Por ese motivo, el resultado tendrá un peso determinante en la pelea por los primeros puestos de la zona y podría dejar prácticamente clasificado a quien consiga quedarse con los tres puntos.
La presencia del árbitro egipcio en la Copa del Mundo 2026 responde a la confianza depositada por la comisión arbitral, que valoró tanto su recorrido internacional como su capacidad para manejar partidos de alta presión. Durante esta edición del torneo ya tuvo su estreno en el encuentro que protagonizaron Corea del Sur y República Checa, un compromiso que transcurrió sin polémicas y que dejó una evaluación positiva de su desempeño.
Quién es Amin Mohamed Omar, el juez que impartirá justicia en Argentina-Austria
Amin Mohamed Omar llega a este encuentro con una trayectoria consolidada dentro del arbitraje internacional. Nacido el 25 de septiembre de 1985, además de desempeñarse como juez profesional ejerce la abogacía y forma parte de la lista FIFA desde 2017. A lo largo de los últimos años acumuló experiencia en competencias de relevancia, entre ellas el Mundial Sub-17 disputado en Brasil en 2019, donde tuvo actuaciones destacadas en escenarios de máxima exigencia.
Quienes siguen de cerca su carrera destacan que se trata de un árbitro que intenta favorecer la continuidad del juego. Suelen ser frecuentes las aplicaciones de la ley de ventaja y las interrupciones mínimas, una característica que podría beneficiar el ritmo de un partido que promete intensidad y protagonismo ofensivo de ambos equipos.
Para el encuentro entre argentinos y austríacos estará acompañado por un equipo arbitral compuesto mayoritariamente por compatriotas. Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha actuarán como asistentes de línea, mientras que los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez cumplirán funciones como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
Así llegan la Selección Argentina y Austria al duelo clave del Grupo J
Argentina llega al compromiso después de una sólida presentación en su debut. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni superó con autoridad a Argelia por 3-0 gracias a una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Austria, por su parte, también comenzó con el pie derecho al derrotar 3-1 a Jordania, resultado que le permitió compartir la cima del grupo con la Albiceleste.
Por eso, el duelo del lunes adquiere una relevancia especial. Una victoria dejaría al ganador muy cerca de asegurar su lugar en los 16avos de final y le permitiría afrontar la última jornada con una posición privilegiada. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas no solo en las figuras de ambos equipos, sino también en la actuación de Amin Mohamed Omar, quien tendrá la misión de conducir uno de los encuentros más atractivos de esta fase inicial del Mundial.
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