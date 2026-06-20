¿Confirmó el "home office"? La foto de Neymar luego de las chicanas de Lula da Silva
El presidente de Brasil había ironizado sobre el "10", catalogándolo como el primer convocado de la historia en trabajar desde casa, y al parecer el astro recogió el guante.
El clima mundialista en Brasil sumó un capítulo de alto voltaje político y mediático. En las últimas horas, un insólito cruce a distancia entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la máxima estrella futbolística del país, Neymar Jr., encendió las redes sociales luego de que el mandatario cuestionara públicamente el rol del delantero en la delegación.
El disparador del conflicto ocurrió durante un acto oficial en Belo Horizonte. Mientras Lula interactuaba con el público, un niño tomó el micrófono y aseguró que Neymar seguía siendo el mejor futbolista de la actualidad. Entre risas, el mandatario le retrucó: "Ni siquiera está jugando".
Acto seguido, el jefe de Estado brasileño miró a la audiencia y lanzó una frase que se volvió viral de inmediato. "Oigan, gente, vi algo ayer que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo", Lula, provocando las carcajadas de los funcionarios presentes y haciendo alusión a la presunta comodidad con la que el jugador vive el certamen.
La respuesta de Neymar a Lula da Silva: comodidad y provocación
Lejos de llamarse a silencio o emitir un comunicado formal, Neymar optó por utilizar su mejor arma: la ironía en las plataformas digitales. Este viernes, en lo que fue interpretado de manera unánime por los medios brasileños como una respuesta directa y provocadora hacia el presidente, el crack subió una sugerente fotografía a sus historias de Instagram.
En la imagen se da a entender que el futbolista vio el partido recostado en un confortable sillón, con las piernas extendidas, mientras observa el triunfo de la Selección de Brasil a través de una pantalla de televisión.
Aunque la foto pretendía reflejar un momento de apoyo hacia sus compañeros desde la concentración en suelo norteamericano, el encuadre y el momento elegido funcionaron como la confirmación visual del "chiste" del mandatario. Neymar eligió mostrarse, literalmente, haciendo "home office".
La relación entre Lula y el exjugador del Santos y el PSG arrastra tensiones políticas desde hace años, debido al público alineamiento del futbolista con la oposición en Brasil. Incluso en su momento dio su explícito apoyo a Jair Bolsonaro.
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