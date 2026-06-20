¿Confirmó el "home office"? La foto de Neymar luego de las chicanas de Lula da Silva

En la imagen se da a entender que el futbolista vio el partido recostado en un confortable sillón, con las piernas extendidas, mientras observa el triunfo de la Selección de Brasil a través de una pantalla de televisión.

Aunque la foto pretendía reflejar un momento de apoyo hacia sus compañeros desde la concentración en suelo norteamericano, el encuadre y el momento elegido funcionaron como la confirmación visual del "chiste" del mandatario. Neymar eligió mostrarse, literalmente, haciendo "home office".

La relación entre Lula y el exjugador del Santos y el PSG arrastra tensiones políticas desde hace años, debido al público alineamiento del futbolista con la oposición en Brasil. Incluso en su momento dio su explícito apoyo a Jair Bolsonaro.