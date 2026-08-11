Pese a la tragedia en Colombia, el presidente de Santa Fe quería jugar contra River: "Cuando Conmebol..."
Eduardo Méndez aseguró que el partido podía disputarse en Bogotá porque El Campín y el aeropuerto no habían sufrido daños. CONMEBOL lo suspendió.
La tragedia que golpeó a Colombia obligó a modificar el calendario de las competencias internacionales. Tras el terremoto de 7,4 de magnitud registrado en el país, CONMEBOL decidió suspender los partidos que debían disputarse esta semana en territorio colombiano, entre ellos el duelo entre Independiente Santa Fe y River por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque la capital colombiana no sufrió las consecuencias más graves del sismo, la situación general del país llevó a la Confederación Sudamericana a tomar la decisión de postergar los compromisos. Sin embargo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado públicamente su postura de jugar el encuentro.
En diálogo con el stream de La Página Millonaria, Méndez explicó que el club esperaba la determinación de CONMEBOL, aunque consideraba que el partido podía disputarse en Bogotá: “El partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración y el aeropuerto no se vio afectado”, sostuvo el dirigente.
Además, dejó en claro que, desde su perspectiva, no existían impedimentos para que Santa Fe recibiera a River en Colombia: “El partido se puede jugar en Bogotá cuando CONMEBOL disponga. No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia”, afirmó. Méndez también señaló que el club esperaba conocer la nueva fecha y estimó que el calendario podría trasladarse para la semana siguiente.
La decisión de CONMEBOL
Finalmente, la Confederación Sudamericana resolvió suspender el encuentro y otro compromiso que debía disputarse en Colombia: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle. En su comunicado, CONMEBOL expresó su solidaridad con las víctimas y explicó que la decisión fue tomada “para preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas”.
De esta manera, River no viajará a Bogotá este miércoles y deberá esperar la nueva programación del partido de ida ante Santa Fe. Por el momento, la serie quedó pendiente de una nueva fecha que deberá determinar CONMEBOL, mientras Colombia continúa atravesando las consecuencias de una tragedia que dejó un enorme impacto en distintas regiones del país.
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