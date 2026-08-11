Pese a la tragedia en Colombia, el presidente de Santa Fe quería jugar contra River: "Cuando Conmebol..."

El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque la capital colombiana no sufrió las consecuencias más graves del sismo, la situación general del país llevó a la Confederación Sudamericana a tomar la decisión de postergar los compromisos. Sin embargo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado públicamente su postura de jugar el encuentro.