Guiliano Galoppo, el jugador de River que sigue sin destino: las cuatro ofertas que rechazó
El mediocampista fue apartado del plantel de Eduardo Coudet y, pese a contar con distintas propuestas para continuar su carrera, todavía no aceptó ninguna.
Mientras varios de los futbolistas que fueron apartados de River ya encontraron nuevos destinos, Giuliano Galoppo continúa sin resolver su futuro. El mediocampista recibió diferentes propuestas durante las últimas semanas, pero decidió rechazarlas y permanece entrenándose al margen del plantel profesional.
Una de las posibilidades más importantes fue la de Atlanta United, de la MLS. El Millonario había alcanzado un acuerdo con el club estadounidense para concretar la transferencia y el futbolista tenía la posibilidad de ser dirigido por Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, decidió no aceptar la propuesta y optó por esperar una oportunidad en Europa.
La negativa al conjunto estadounidense no fue la única. Independiente y Racing también se interesaron por el mediocampista y realizaron gestiones para incorporarlo, aunque ninguna de las dos alternativas terminó convenciendo al jugador.
A esas propuestas se sumó la de Atlas de México, que también intentó avanzar por el futbolista. De esta manera, Galoppo acumuló cuatro posibilidades concretas en las últimas semanas, pero por el momento continúa en River. El mediocampista tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2028, aunque no forma parte de los planes del cuerpo técnico y permanece apartado del plantel.
Los números de Giuliano Galoppo en River
Galoppo llegó a River a comienzos de 2025 procedente de San Pablo, inicialmente a préstamo y con una opción de compra que la institución de Núñez decidió ejecutar posteriormente.
Desde su llegada, el mediocampista disputó 48 partidos con la camiseta de River, convirtió ocho goles y registró una asistencia. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.
Su paso por el club estuvo marcado por un rendimiento irregular y algunos episodios que generaron cuestionamientos. Entre ellos quedaron sus ejecuciones de penales en momentos importantes y un cruce con un hincha luego de la eliminación de River ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025.
Ahora, mientras el resto de los jugadores apartados comienza a encontrar nuevos destinos, Galoppo deberá definir si continúa esperando una propuesta europea o finalmente acepta alguna de las alternativas que ya tiene sobre la mesa.
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