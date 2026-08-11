Guiliano Galoppo, el jugador de River que sigue sin destino: las cuatro ofertas que rechazó

Desde su llegada, el mediocampista disputó 48 partidos con la camiseta de River, convirtió ocho goles y registró una asistencia. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Su paso por el club estuvo marcado por un rendimiento irregular y algunos episodios que generaron cuestionamientos. Entre ellos quedaron sus ejecuciones de penales en momentos importantes y un cruce con un hincha luego de la eliminación de River ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025.

Ahora, mientras el resto de los jugadores apartados comienza a encontrar nuevos destinos, Galoppo deberá definir si continúa esperando una propuesta europea o finalmente acepta alguna de las alternativas que ya tiene sobre la mesa.