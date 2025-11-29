CONMEBOL definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: dónde serán

El mandatario compartió además un video de la reunión de Conmebol, en la que el presidente del organismo destacó que el consejo decidió “en forma unánime” “dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana 2026, confirmando oficialmente el nombramiento de la ciudad como anfitriona del torneo.

Desde que la final de la Sudamericana se juega en partido único, las sedes han sido Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). La Conmebol también informó que Santa Cruz de la Sierra será la sede en 2027, tras no poder cumplir con las obras para 2025 y elegir nuevamente a Asunción, donde Lanús se consagró campeón venciendo a Atlético Mineiro en los penales.