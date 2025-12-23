Nació en Puerto Rico, enfrentó a la Selección Argentina y será refuerzo de Barracas Central
El Guapo confirmó la llegada de Wilfredo Rivera, delantero de 22 años que jugó ante el equipo de Lionel Scaloni y debutará en el fútbol argentino.
Barracas Central comenzó a moverse en el mercado de pases con vistas a un 2026 exigente, que incluirá su participación en la Copa Sudamericana y tres torneos locales. En ese contexto, el club anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Wilfredo Rivera, atacante formado en los Estados Unidos y con recorrido internacional.
El futbolista realizó las Inferiores en el Orlando City de la MLS, donde disputó 72 partidos, convirtió 12 goles y aportó 10 asistencias. Sin embargo, no llegó a debutar en la Primera División del club estadounidense y dio el salto profesional en Indy Eleven, equipo de Indianápolis, con el que sumó 11 presentaciones. Su explosión llegó luego en el Academia Quintana de Puerto Rico. Allí, el delantero mostró su mejor versión al marcar 18 goles en 22 partidos, números que despertaron el interés de Barracas Central y terminaron de sellar su llegada al fútbol argentino.
"Wilfredo Rivera, jugador de la Selección de Puerto Rico, es el primer refuerzo de Barracas Central para el 2026. El delantero de 22 años pasó por las inferiores de Orlando City y su último club fue Academia Quintana. Suma 25 partidos en la Selección Mayor de su país con 5 goles y 7 asistencias. ¡Todos los éxitos en esta nueva etapa, Willy!", escribió la cuenta oficial del Guapo en las redes sociales.
Su paso por la selección de Puerto Rico
A nivel internacional, Rivera ya cuenta con experiencia representando a su país. Con la camiseta de la selección de Puerto Rico disputó 25 partidos, anotó cinco goles —dos de ellos en Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo— y brindó siete asistencias. En ese recorrido, incluso enfrentó a la Selección Argentina en un amistoso reciente, sumando un antecedente poco habitual para un refuerzo del fútbol local.
De cara a lo que viene, el atacante tendrá un desafío importante: adaptarse rápidamente a la exigencia del torneo argentino y ganarse un lugar en un plantel que afrontará una agenda cargada de compromisos oficiales. Si completa la pretemporada sin inconvenientes y es tenido en cuenta por el cuerpo técnico, Wilfredo Rivera podría debutar oficialmente con Barracas Central el fin de semana del 25 de enero, cuando el Guapo reciba a River en su estadio por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
