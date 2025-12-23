Nació en Puerto Rico, enfrentó a la Selección Argentina y será refuerzo de Barracas Central

De cara a lo que viene, el atacante tendrá un desafío importante: adaptarse rápidamente a la exigencia del torneo argentino y ganarse un lugar en un plantel que afrontará una agenda cargada de compromisos oficiales. Si completa la pretemporada sin inconvenientes y es tenido en cuenta por el cuerpo técnico, Wilfredo Rivera podría debutar oficialmente con Barracas Central el fin de semana del 25 de enero, cuando el Guapo reciba a River en su estadio por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.