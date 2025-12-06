La reacción de Nicolás Tagliafico al sorteo del Mundial 2026: "Tres rivales ganables"
La Albiceleste quedó en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, y un defensor compartió su primera impresión tras el sorteo.
Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la Selección, organizó una transmisión en vivo para reaccionar al sorteo junto a sus seguidores y analizar a los rivales que le tocaron a Argentina en la primera fase del Mundial 2026. Sobre Austria, comentó que no recordaba el último enfrentamiento y destacó que “todos los seleccionados son competitivos”.
Al referirse a Argelia, agregó: “Argelia va con nosotros. Duro. Buenos jugadores”, señalando el nivel del combinado africano. Finalmente, al ver a Jordania completar el grupo, mostró sorpresa, pero mantuvo la calma.
En líneas generales, resumió su sensación sobre el sorteo: “Bueno, nada de grupo de la muerte la verdad. Opiniones… No hay nada accesible, pero son tres rivales ganables”. Su análisis refleja confianza y una mirada positiva de cara a la preparación de la Selección en la Copa del Mundo.
Históricamente, Argentina ha tenido cruces esporádicos con Austria y Argelia en Mundiales anteriores. Los choques previos con Austria datan de mediados del siglo XX, mientras que con Argelia los enfrentamientos han sido más recientes y equilibrados, lo que refuerza la idea de Tagliafico sobre la competitividad de los rivales. Jordania, por su parte, debutará en la fase de grupos ante la Albiceleste, lo que suma un ingrediente de incertidumbre y expectación para los fanáticos. Esta combinación de antecedentes y novedades convierte al Grupo J en un escenario desafiante, pero dentro de las posibilidades de la Argentina para avanzar a la siguiente ronda.
Más allá de los rivales, el sorteo ya pone en foco la preparación de la Albiceleste. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni deberá definir estrategias específicas para cada adversario, teniendo en cuenta la experiencia y el estilo de juego de Austria y Argelia, así como la novedad que representa Jordania en la competencia. Los hinchas argentinos, activos en redes, celebraron un grupo “competitivo pero abordable”, recordando actuaciones históricas del seleccionado en fases de grupos. Además, este tipo de cruces abre la oportunidad para que jugadores jóvenes muestren su nivel internacional y se ganen un lugar en el plantel mundialista.
