La reacción de Nicolás Tagliafico al sorteo del Mundial 2026: "Tres rivales ganables"

Históricamente, Argentina ha tenido cruces esporádicos con Austria y Argelia en Mundiales anteriores. Los choques previos con Austria datan de mediados del siglo XX, mientras que con Argelia los enfrentamientos han sido más recientes y equilibrados, lo que refuerza la idea de Tagliafico sobre la competitividad de los rivales. Jordania, por su parte, debutará en la fase de grupos ante la Albiceleste, lo que suma un ingrediente de incertidumbre y expectación para los fanáticos. Esta combinación de antecedentes y novedades convierte al Grupo J en un escenario desafiante, pero dentro de las posibilidades de la Argentina para avanzar a la siguiente ronda.