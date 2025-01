Contundente ultimátum del Galatasaray a Mauro Icardi tras verlo de fiesta con la China Suárez

"Los turcos están en llamas y me cuentan que el fin de semana se convocó a una reunión urgente para las primeras horas del lunes. Esa reunión se hizo y lo que quiero contar es que podrían rescindirle el contrato a Mauro”, aseguró.

“Hubo una reunión urgente de las autoridades del club después de verlo de fiesta. Quiero decir que la decisión de rescisión no está tomada pero si siendo evaluada seriamente”, reveló en cuanto a la posibilidad de que el futbolista sea apartado de sus compañeros.

Finalmente, el comunicador concluyó: “Esto no se da de un día para el otro. Icardi viene haciendo las cosas mal con su trabajo hace tiempo. Los turcos le dieron un ultimátum a Mauro: o viajas a hacer lo que queda de la recuperación acá o terminamos el vínculo contractual”.

Esto se suma a la escandalosa separación que está atravesando con Wanda Nara, donde ambos están haciéndose denuncias constantemente y filtrando toda la información posible a los medios de comunicación.

Filtran fuertes audios de la hija de Icardi contra la niñera: "Me maltrataba"

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Después de los problemas que se generaron por el festejo de cumpleaños número 10 de Francesa, hija del futbolista y la mediática, se dieron a conocer unos fuertes audios que dejan en claro los reclamos que le hacía la pequeña a su padre.

En el programa Puro Show, pusieron al aire diferentes mensajes de voz de Francesca con Mauro Icardi. En uno de los primeros reclamos es en torno a Silvia quien es la niñera a la que Wanda denunció por ejercer violencia contra sus dos hijas.

En el inicio del mensaje se puede escuchar a Icardi decir que tenía que ir con él y allí, Francesca expresó: "Con Silvia no voy a ir... Cuando la eches a Silvia voy a ir". Y, siguió: "Te estoy diciendo yo que me maltrataba y me pegaba".

Ante esto, Mauro le respondió que era todo mentira, por lo que la nena volvió a dejar una contundente respuesta: "Le vas a creer a ella y no le vas a creer a tu hija".

