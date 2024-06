Atención: los cambios en el reglamento para la Copa América 2024

El sistema de detección de offside semiautomático : esta tecnología favorecerá a la velocidad con que los árbitros podrán chequear aquellas jugadas que terminaron en gol para determinar si el mismo fue o no válido.

Las manos dentro del área: lo que se está buscando es lograr minimizar los castigos y hacer el juego más fluído. En un remate directo al arco, aquella mano que no sea deliberada ni antideportiva ya no se castigará con tarjeta amarilla. Y si la misma evita el gol, no habrá expulsión sino amonestación.