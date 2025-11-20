Copa Davis: Argentina cayó 1-2 ante Alemania y se despidió de Bolonia

El argentino entraba a la pista en Bolonia con récord de 0-1 en su Lexus ATP HeadToHead con el alemán, a quien doblegó trabajosamente para firmar su sexta victoria como singlista en la Davis.

tomas echeverry

La última vez que la Argentina llegó a semifinales de Copa Davis fue en 2016, cuando el equipo nacional liderado por Juan Martín del Potro ganó el único título del país.