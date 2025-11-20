Copa Davis: Argentina cayó 1-2 ante Alemania y se despidió de Bolonia
La pareja de dobles compuesta por Andrés Molteni y Horacio Zeballos no pudo con la dupla Kevin Krawietz-Tim Puetz. Hasta aquí, el sueño argentino.
La dupla conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos cayó a última hora de este viernes ante la pareja Kevin Krawietz-Tim Puetz, sellando así la derrota argentina ante Alemania por la Copa Davis y finalizando su partipqación en el torneo que se disputa en Bolonia (Italia).
Los argentinos habían comenzado el match de dobles con un promisorio 6-4, pero los teutones, que venían de ganar los últimos siete partidos de Davis que jugaron juntos, igualaron el marcador en el segundo con idéntico resultado, para ratificar su triunfo en un ajustado tercer set por 12-10.
Un triunfo y una derrota en singles
Con un trabado triunfo ante Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP), primera raqueta argentina, Alexander Zverev (3°) había igualado la serie que se disputó en Bolonia (Italia).
El alemán, que venía de disputar con Fran cuatro partidos por torneos profesionales, con tres victorias del argentino, derrotó al porteño por 6-4 y 7-6(3), recortando ahora la diferencia en 2-3 del Lexus ATP HeadToHead.
Antes, Tomás Etcheverry (60°) se había impuesto a Jan-Lennard Struff (84°) con parciales de 7-6(3) y 7-6(7) luego de dos horas y tres minutos de juego y sufriendo en el camino: además de verse 2-4 en la primera manga, salvó un set point en el 6/7 del segundo tie-break.
El argentino entraba a la pista en Bolonia con récord de 0-1 en su Lexus ATP HeadToHead con el alemán, a quien doblegó trabajosamente para firmar su sexta victoria como singlista en la Davis.
La última vez que la Argentina llegó a semifinales de Copa Davis fue en 2016, cuando el equipo nacional liderado por Juan Martín del Potro ganó el único título del país.
