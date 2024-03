Sorteo de la Copa Libertadores 2024: horario, bombos y como ver en vivo

El "Millonario" será cabeza de serie junto a Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, São Paulo y Liga de Quito.

Los primeros días de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos. La fase culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos serán entre el 18 al 25 de septiembre, la semi del 23 al 10 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.

Embed ¡El ranking de los 3⃣2⃣ equipos que participarán de la Fase de Grupos!#GloriaEterna pic.twitter.com/8ch3NovzyQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 17, 2024

LOS BOMBOS DE LA COPA LIBERTADORES

Bombo 1: Palmeiras (BRA) – River Plate (ARG) – Flamengo (BRA) – Grêmio (BRA) – Peñarol (URU) – São Paulo (BRA) – LDU Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA) – Ind. del Valle (ECU) – Libertad (PAR) – Cerro Porteño (PAR) – Estudiantes LP (ARG) – Barcelona (ECU) – Bolívar (BOL) – Junior (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG) – The Strongest (BOL) – Universitario (PER) – Deportivo Táchira (VEN) – Rosario Central (ARG) – Alianza Lima (PER) – Millonarios (COL) – Talleres (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN) – Liverpool (URU) – Huachipato (CHI) – Cobresal (CHI) – Botafogo (BRA) – Palestino (CHI) – Nacional (URU) – Colo-Colo (CHI).

DÓNDE SE PUEDE VER EN VIVO EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES

El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Conmebol, ESPN y Star+.