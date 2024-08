Polémica en la Copa Sudamericana: el audio del VAR por el escandaloso gol anulado a Belgrano

La explicación proporcionada fue que el delantero de Belgrano había realizado una zancadilla al defensor en el momento en que este intentaba despejar el balón. "El defensor va a patear la pelota y el delantero realiza una zancadilla impidiéndole que juegue. De ahí recupera la pelota y consigue el gol", sostienen.

A pesar de la primera aprobación del gol por parte del árbitro, el llamado del VAR llevó a una revisión que resultó en la anulación de la jugada y la concesión de un tiro libre en favor del equipo brasileño. "Efectivamente ahí hay una falta. Cambio de decisión: anulamos el gol y nos vamos con un tiro libre", sentenció.

Embed - CONMEBOL SUDAMERICANA | REVISIÓN VAR | ATHLETICO PR vs. BELGRANO

Qué dijeron en Belgrano sobre la polémica ante Athletico Paranaense

Luis Fabián Artime, presidente del Pirata, expresó su frustración tras el partido, calificando la decisión como injusta y afirmando que el fallo del VAR había sido erróneo. En una entrevista, criticó la actuación del VAR y el árbitro, sugiriendo que el defensor de Paranaense se tiró al suelo de manera tardía y que el gol debería haber sido válido.

"Me voy con bronca, amargado. No era el resultado. El gol que nos anularon… lo veo en la repetición y el defensor se tira tarde. Primero es foul a Chavarría y se tira 10 minutos después. No sé por qué el VAR lo manda a ver a la jugada", sentenció.

Embed #Belgrano | HABLÓ EL LUIFA



El presidente Luis Fabián Artime, dio sus declaraciones luego de la derrota de Belgrano ante #AthleticoParanaense. pic.twitter.com/v6JWrUX7IY — Hablemos de Belgrano (@hdeBelgrano) August 16, 2024

Por su parte, el entrenador Juan Cruz Real también se mostró molesto y sugirió que la decisión arbitral pudo haber sido influenciada por el estatus de los equipos. Criticó el segundo gol de Paranaense, señalando un empujón no sancionado, y cuestionó la imparcialidad del árbitro en el partido.

"El segundo gol es una vergüenza. Hay un empujón de Heleno sobre Chavarría que pueden ver 40 veces si quieren. El árbitro solamente mira la siguiente jugada, que también es dudosa. El primer empujón es del jugador de Paranaense", sostuvo.

Embed "EL SEGUNDO GOL ES UNA VERGUENZA" Juan Cruz Real explotó contra el arbitraje tras la derrota de Belgrano vs. Paranaense en la CONMEBOL #Sudamericana



"AVISEN SI VAN A COBRAR ASÍ..." detalló pic.twitter.com/Io3VpGflOm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2024

Cuándo se juega la revancha entre Belgrano y Athletico Paranaense por la Copa Sudamericana

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves 22 de agosto a las 19 horas en el estadio Kempes, donde Belgrano deberá lograr una victoria para seguir con vida en el torneo.

A pesar de la derrota, el equipo cordobés mantiene la esperanza de revertir la situación en el partido de vuelta, que se jugará en Córdoba. El resultado final del encuentro y el desempeño del equipo argentino en su estadio serán cruciales para determinar si pueden avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.