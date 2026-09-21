Un hincha de Platense fue al estadio sin saber que el partido ante Newell's era a puertas cerradas
El Calamar recibió a la Lepra por el Torneo Clausura sin público en Vicente López debido a la sanción aplicada tras los incidentes ocurridos luego de la eliminación ante Fluminense por la Copa Libertadores.
Un hincha de Platense protagonizó una situación particular antes del partido frente a Newell’s por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El simpatizante se acercó hasta el Estadio Ciudad de Vicente López con la intención de presenciar el encuentro, pero se encontró con una particularidad que desconocía: el partido debía disputarse a puertas cerradas.
El encuentro entre el Calamar y la Lepra estaba programado para este domingo 20 de septiembre desde las 17, pero no contaba con la presencia de espectadores en las tribunas. La medida alcanzaba tanto al público local como al visitante y era consecuencia de una sanción aplicada al local.
La escena del hincha que llegó hasta las inmediaciones del estadio sin saber que no podía ingresar se volvió llamativa justamente por el contexto. Mientras el equipo se preparaba para un partido importante en la lucha por avanzar a los playoffs, las tribunas permanecían sin público. "¿Sos hincha del Calamar, viniste a alentar?", le consultó el periodista de TyC Sports.
"Si vine a alentar pero algo raro pasa acá, no veo gente", le contestó sorprendido. "¿Vos sabes que es a puertas cerradas por el quilombo con Fluminense?", explicó el cronista. "Pero... ¿que tiene que ver, si es Libertadores? Esto es fútbol de acá". El colega le agregó que era una decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide). "Aprevide y la con...", cerró el simpatizante del marrón indignado.
El insólito momento en la previa de Platense-Newell’s
La decisión de jugar sin espectadores se originó en los incidentes ocurridos en el mismo estadio luego de la eliminación de Platense ante Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El episodio se produjo el martes 15 de septiembre, inmediatamente después del silbatazo final. En ese momento, un grupo de hinchas del conjunto de Vicente López ingresó al campo de juego.
De acuerdo con el motivo que derivó en la sanción, los simpatizantes protagonizaron incidentes y se dirigieron hacia el sector donde se encontraba la parcialidad visitante. Entre otras acciones, se registró el intento de agredir a hinchas rivales y de sustraer banderas.
A raíz de lo sucedido, la Aprevide resolvió aplicar una sanción que obligó a Platense a disputar dos partidos como local sin público. La medida afectó directamente al encuentro frente a Newell’s y también alcanzará al próximo compromiso como local ante Argentinos Juniors. Tampoco estuvo permitido el ingreso de simpatizantes visitantes, por lo que la medida tuvo alcance tanto para el equipo local como para la institución visitante.
Platense deberá cumplir otro partido sin hinchas
La sanción no termina ahí: según lo establecido por el organismo, el conjunto de Vicente López deberá cumplir dos partidos sin público como local.
Por esa razón, el próximo compromiso frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, también deberá disputarse sin espectadores.
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