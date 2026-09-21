Un hincha de Platense fue al estadio sin saber que el partido ante Newell's era a puertas cerradas

De acuerdo con el motivo que derivó en la sanción, los simpatizantes protagonizaron incidentes y se dirigieron hacia el sector donde se encontraba la parcialidad visitante. Entre otras acciones, se registró el intento de agredir a hinchas rivales y de sustraer banderas.

A raíz de lo sucedido, la Aprevide resolvió aplicar una sanción que obligó a Platense a disputar dos partidos como local sin público. La medida afectó directamente al encuentro frente a Newell’s y también alcanzará al próximo compromiso como local ante Argentinos Juniors. Tampoco estuvo permitido el ingreso de simpatizantes visitantes, por lo que la medida tuvo alcance tanto para el equipo local como para la institución visitante.

Platense deberá cumplir otro partido sin hinchas

La sanción no termina ahí: según lo establecido por el organismo, el conjunto de Vicente López deberá cumplir dos partidos sin público como local.

Por esa razón, el próximo compromiso frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, también deberá disputarse sin espectadores.