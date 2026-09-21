Japón vs. Uruguay, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Con el estreno de Diego Forlán como entrenador, la "Celeste" pone primera con su gira de amistosos por Asia.
Japón y Uruguay se enfrentan este jueves, desde las 7.05 (hora argentina), en el Q&A Stadium Miyagi, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro marcará el regreso a la actividad de ambos seleccionados luego del Mundial 2026.
El conjunto asiático, dirigido por Hajime Moriyasu, viene de quedar eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, donde cayó 2-1 ante Brasil. Japón había terminado segundo en el Grupo F, con un triunfo ante Túnez y empates frente a Países Bajos y Suecia.
La "Celeste", por su parte, quedó afuera en la fase de grupos del Mundial tras sumar dos puntos producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, además de la derrota frente a España. Para este nuevo ciclo, Uruguay tendrá como principal novedad a Diego Forlán, quien asumió como entrenador y tendrá su primer partido al frente del seleccionado.
Forlán presentó una convocatoria de 26 futbolistas para esta gira por Asia, entre los que se encuentran Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta. Tras el duelo ante Japón, Uruguay volverá a jugar el 28 de septiembre frente a Corea del Sur y cerrará la gira el 6 de octubre contra India.
Formaciones de Japón vs. Uruguay por el amistoso internacional
- Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura; Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan; Daizen Maeda, Keito Nakamura y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
- Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. DT: Diego Forlán.
Horario y televisación
- Hora: 07:05.
- Estadio: Q&A Stadium Miyagi.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
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