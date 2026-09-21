Japón vs. Uruguay, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

La "Celeste", por su parte, quedó afuera en la fase de grupos del Mundial tras sumar dos puntos producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, además de la derrota frente a España. Para este nuevo ciclo, Uruguay tendrá como principal novedad a Diego Forlán, quien asumió como entrenador y tendrá su primer partido al frente del seleccionado.