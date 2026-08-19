El Gobierno adelanta la llegada de "El Niño": cómo se prepara el país para las lluvias y tormentsa

Córdoba: Construcción de saltos hidráulicos para la disipación de energía y recomposición de alcantarillado en la RN 35.

Tucumán: Reparación de muros de ala y gaviones en las RN 38 y RN 65, junto con un pedraplén de gran magnitud en la RN 38.

Corrientes: Refuerzo de estribos en los puentes sobre el Arroyo Guazú y el Río Corriente.

Santa Fe: Protección de banquinas y losas de aproximación sobre el Río Salado en las trazas de las RN 95 y RN 11.

Catamarca: Más de 200 jornadas operativas dedicadas al mantenimiento de alcantarillas, encauce de ríos y labores de emergencia en las RN 40 y RN 60.

Protocolos de emergencia y despliegue estratégico

El plan operativo también contempla medidas específicas según las contingencias regionales. En Jujuy se implementó el Plan Operativo y Estratégico de Prevención Vial “Súper El Niño” 2026-2027, que establece un protocolo unificado en tres niveles de alerta y el pre-posicionamiento de maquinaria en puntos clave como Volcán, Tilcara, Humahuaca, Susques y Ledesma.

En Mendoza, se realizan inspecciones permanentes en los corredores de alta montaña (RN 7, RN 40 y RN 145) en coordinación con Gendarmería Nacional. En el sur, Santa Cruz completó el perfilado de 2.430 hectáreas de calzada y banquinas junto con la limpieza de 167 obras de arte, mientras que Tierra del Fuego mantiene activo su operativo de monitoreo del drenaje y San Luis colabora con los pasos internacionales.

Todas estas acciones forman parte del Plan de Atención de Emergencias (PAE), un esquema de articulación interinstitucional que nuclea a Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Defensa Civil y organismos de seguridad vial para anticiparse a los efectos de las próximas lluvias.