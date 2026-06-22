Crisis inesperada en San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador
El director técnico decidió poner fin a su ciclo en el Ciclón tras una fuerte diferencia con la dirigencia respecto a la conformación del plantel para el segundo semestre.
San Lorenzo amaneció este lunes con una noticia que alteró por completo los planes para la segunda mitad de la temporada. Cuando todo estaba preparado para el regreso del plantel a los entrenamientos luego del receso, Gustavo Álvarez comunicó su decisión de renunciar como director técnico del primer equipo.
La determinación tomó por sorpresa al mundo azulgrana y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en un club que intentaba reorganizarse tras los cambios institucionales recientes. La salida del entrenador se produjo después de varios desacuerdos con la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta. Según trascendió, las diferencias estuvieron relacionadas con la planificación deportiva y, especialmente, con la conformación del plantel que afrontará las competencias del segundo semestre.
Durante las últimas semanas, el cuerpo técnico había trabajado en una evaluación profunda del grupo de futbolistas y presentó una lista de jugadores que no serían tenidos en cuenta para la nueva etapa. Sin embargo, esa propuesta no encontró consenso dentro de la Comisión Directiva. Mientras algunos nombres no generaban objeciones, otros casos despertaron preocupación entre los dirigentes.
La principal resistencia estuvo vinculada a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y a jugadores que aún conservaban valor de mercado. Desde la conducción del club entendían que marginarlos podría afectar futuras negociaciones y reducir el patrimonio deportivo de la institución. Las conversaciones se intensificaron durante los días previos al inicio de la pretemporada, aunque nunca lograron acercar posiciones.
Inesperadamente, San Lorenzo se quedó sin DT a días de arrancar la pretemporada
Álvarez sostuvo su postura respecto a la necesidad de realizar una profunda depuración del plantel para desarrollar su proyecto futbolístico, mientras que los dirigentes pretendían una alternativa menos drástica. La falta de acuerdo terminó generando una ruptura definitiva y el entrenador optó por alejarse de su cargo antes de comenzar una nueva etapa de trabajo.
La situación se resolvió apenas horas antes del primer entrenamiento previsto para este lunes. Finalmente, la práctica se llevó adelante bajo la supervisión de Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera provisoria mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir. Según distintas versiones, la discusión decisiva involucró también a integrantes del Departamento de Fútbol, entre ellos Perazzo y Guillermo Franco, quienes participaron de una reunión clave en la que se debatió el futuro de varios futbolistas.
El paso de Gustavo Álvarez como DT del Ciclón
El ciclo de Álvarez en la entidad de Boedo había sido breve y con resultados irregulares. Desde su llegada dirigió un total de 13 encuentros oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y los playoffs del campeonato local. Durante ese período obtuvo tres victorias, siete empates y tres derrotas, alcanzando un promedio de 1,23 puntos por partido.
Si bien el equipo mostró algunos momentos de competitividad, nunca logró consolidar una identidad clara ni una regularidad que le permitiera dar un salto de calidad. Ahora, el desafío para la dirigencia será encontrar rápidamente un reemplazante capaz de encabezar la reconstrucción deportiva en medio de un contexto complejo. La salida de Álvarez no solo obliga a redefinir la conducción técnica, sino también a replantear la estrategia de armado del plantel.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario