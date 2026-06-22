Crisis inesperada en San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador

Inesperadamente, San Lorenzo se quedó sin DT a días de arrancar la pretemporada

Álvarez sostuvo su postura respecto a la necesidad de realizar una profunda depuración del plantel para desarrollar su proyecto futbolístico, mientras que los dirigentes pretendían una alternativa menos drástica. La falta de acuerdo terminó generando una ruptura definitiva y el entrenador optó por alejarse de su cargo antes de comenzar una nueva etapa de trabajo.

La situación se resolvió apenas horas antes del primer entrenamiento previsto para este lunes. Finalmente, la práctica se llevó adelante bajo la supervisión de Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera provisoria mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir. Según distintas versiones, la discusión decisiva involucró también a integrantes del Departamento de Fútbol, entre ellos Perazzo y Guillermo Franco, quienes participaron de una reunión clave en la que se debatió el futuro de varios futbolistas.

gustavo alvarez

El paso de Gustavo Álvarez como DT del Ciclón

El ciclo de Álvarez en la entidad de Boedo había sido breve y con resultados irregulares. Desde su llegada dirigió un total de 13 encuentros oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y los playoffs del campeonato local. Durante ese período obtuvo tres victorias, siete empates y tres derrotas, alcanzando un promedio de 1,23 puntos por partido.

Si bien el equipo mostró algunos momentos de competitividad, nunca logró consolidar una identidad clara ni una regularidad que le permitiera dar un salto de calidad. Ahora, el desafío para la dirigencia será encontrar rápidamente un reemplazante capaz de encabezar la reconstrucción deportiva en medio de un contexto complejo. La salida de Álvarez no solo obliga a redefinir la conducción técnica, sino también a replantear la estrategia de armado del plantel.