Crisis en Palmeiras: la barra volvió a apuntar contra Abel Ferreira y pidió su salida
La principal agrupación organizada de hinchas del Verdao expresó nuevamente su disconformidad con el entrenador portugués y publicó un contundente mensaje después del empate ante Inter.
La relación entre Abel Ferreira y los hinchas de Palmeiras volvió a atravesar un momento de tensión. Mancha Verde, la principal agrupación organizada de simpatizantes del club paulista, difundió un nuevo comunicado en el que reclamó públicamente la salida del entrenador portugués, pese a que el equipo continúa compitiendo por títulos y se encuentra en una posición privilegiada en el campeonato brasileño.
El mensaje apareció después del empate 0-0 ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao. La igualdad no modificó el liderazgo del Verdao, que continúa en lo más alto del torneo, pero no evitó una nueva manifestación de disconformidad por parte de la barra. La frase elegida por Mancha Verde fue contundente: “La paciencia se acabó”.
El comunicado también incluyó el pedido “Fuera Abel Ferreira”, dejando en claro que la agrupación considera que el ciclo del entrenador debería llegar a su final. La protesta se suma a otras expresiones similares que se produjeron durante 2026. La barra ya había solicitado la salida de Ferreira en mayo, después de una derrota como local frente a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El reclamo de los hinchas de Palmeiras contra Abel Ferreira
La posición de Mancha Verde genera particular repercusión por el contexto en el que se produce. Palmeiras no atraviesa una crisis deportiva en términos de resultados generales, sino que continúa compitiendo en varios frentes. El equipo ocupa actualmente el primer puesto con 48 puntos y mantiene una posición de privilegio en el campeonato. El empate sin goles contra Inter, sin embargo, impidió que pudiera ampliar su ventaja en la cima.
La agrupación de hinchas decidió poner el foco en el rendimiento del equipo y en las expectativas generadas por la inversión realizada por la institución. El comunicado cuestionó la necesidad de que la entidad esté a la altura de los compromisos que tiene por delante y puso el acento en la obligación de responder dentro de la cancha.
La situación genera un contraste evidente con los números del ciclo de Ferreira. El portugués llegó al club en noviembre de 2020 y desde entonces se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de la institución, con 11 títulos conquistados. Entre los principales trofeos obtenidos durante su gestión aparecen las Copas Libertadores de 2020 y 2021, los Brasileiraos de 2022 y 2023, la Copa de Brasil 2020, la Recopa Sudamericana 2022, la Supercopa de Brasil 2023 y cuatro Campeonatos Paulistas.
Palmeiras sigue en carrera por todos los grandes objetivos
El reclamo de Mancha Verde llega, además, mientras la institución continúa con vida en las competencias más importantes de la temporada. En el Brasileirao, el equipo marcha primero y mantiene la pelea por el título. En la Copa de Brasil, también consiguió avanzar a los cuartos de final. Palmeiras perdió 3-2 frente a Fortaleza como visitante, pero logró sostener la ventaja conseguida en el encuentro anterior, cuando se había impuesto por 3-0.
De esta manera, el conjunto dirigido por Ferreira permanece entre los ocho mejores del certamen y mantiene otro objetivo importante para lo que resta del año. El gran desafío vuelve a estar relacionado con la Copa Libertadores, una competición que ocupa un lugar central en la historia reciente del entrenador. Palmeiras deberá enfrentar nuevamente a Cerro Porteño, justamente el rival que había quedado vinculado con uno de los anteriores reclamos de Mancha Verde.
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