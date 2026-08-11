Crisis en Palmeiras: la barra volvió a apuntar contra Abel Ferreira y pidió su salida

La situación genera un contraste evidente con los números del ciclo de Ferreira. El portugués llegó al club en noviembre de 2020 y desde entonces se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de la institución, con 11 títulos conquistados. Entre los principales trofeos obtenidos durante su gestión aparecen las Copas Libertadores de 2020 y 2021, los Brasileiraos de 2022 y 2023, la Copa de Brasil 2020, la Recopa Sudamericana 2022, la Supercopa de Brasil 2023 y cuatro Campeonatos Paulistas.

Palmeiras sigue en carrera por todos los grandes objetivos

El reclamo de Mancha Verde llega, además, mientras la institución continúa con vida en las competencias más importantes de la temporada. En el Brasileirao, el equipo marcha primero y mantiene la pelea por el título. En la Copa de Brasil, también consiguió avanzar a los cuartos de final. Palmeiras perdió 3-2 frente a Fortaleza como visitante, pero logró sostener la ventaja conseguida en el encuentro anterior, cuando se había impuesto por 3-0.

De esta manera, el conjunto dirigido por Ferreira permanece entre los ocho mejores del certamen y mantiene otro objetivo importante para lo que resta del año. El gran desafío vuelve a estar relacionado con la Copa Libertadores, una competición que ocupa un lugar central en la historia reciente del entrenador. Palmeiras deberá enfrentar nuevamente a Cerro Porteño, justamente el rival que había quedado vinculado con uno de los anteriores reclamos de Mancha Verde.