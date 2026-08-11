Sorpresa: un club del fútbol argentino reveló que intentó fichar a James Rodríguez

El presente de James Rodríguez

James Rodríguez atraviesa un nuevo momento de incertidumbre en su carrera. Después de disputar el Mundial 2026 con Colombia, el mediocampista quedó libre tras finalizar su vínculo con Minnesota United y actualmente analiza distintas alternativas para continuar su carrera.

Por ahora, el colombiano recibió diferentes sondeos, aunque todavía no concretó una nueva incorporación. Entre los clubes que aparecen como posibles destinos se encuentran Besiktas de Turquía y Atlético Nacional, una posibilidad que significaría su regreso al fútbol colombiano después de más de 18 años.