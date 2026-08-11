Sorpresa: un club del fútbol argentino reveló que intentó fichar a James Rodríguez
El secretario técnico de una institución contó que el club se comunicó con el colombiano durante el último mercado de pases, aunque la operación no avanzó por sus pretensiones económicas.
Huracán sorprendió durante el último mercado de pases al realizar un sondeo por James Rodríguez. La gestión no llegó a convertirse en una negociación formal, pero el club de Parque Patricios se comunicó con el futbolista y su entorno para conocer las condiciones de una posible incorporación.
La revelación estuvo a cargo de Daniel Vega, secretario técnico del Globo, durante una entrevista con La Noche de TyC Sports. El dirigente contó que el club intentó avanzar por el mediocampista colombiano, aunque rápidamente advirtió que la operación estaba fuera de los parámetros económicos que manejaba la institución.
Desde Huracán sondearon a James Rodríguez
“Hemos llamado hasta a James Rodríguez. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”, explicó Vega al repasar las gestiones realizadas durante el pasado mercado de pases. Sin embargo, el contacto no llegó demasiado lejos.
Al conocer las pretensiones del futbolista, Huracán decidió descartar la posibilidad antes de realizar una oferta formal: “Ni llegamos a lo económico. No estaba dentro de los parámetros que habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos”, reconoció el secretario técnico.
Finalmente, el Globo terminó incorporando a Óscar Romero para reforzar la zona ofensiva. El mediocampista paraguayo llegó en condición de libre después de su paso por Internacional de Porto Alegre.
El presente de James Rodríguez
James Rodríguez atraviesa un nuevo momento de incertidumbre en su carrera. Después de disputar el Mundial 2026 con Colombia, el mediocampista quedó libre tras finalizar su vínculo con Minnesota United y actualmente analiza distintas alternativas para continuar su carrera.
Por ahora, el colombiano recibió diferentes sondeos, aunque todavía no concretó una nueva incorporación. Entre los clubes que aparecen como posibles destinos se encuentran Besiktas de Turquía y Atlético Nacional, una posibilidad que significaría su regreso al fútbol colombiano después de más de 18 años.
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