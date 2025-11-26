Cristian Malaspina acusó a Mauricio Macri de evitar el descenso de San Lorenzo y Huracán en 2017

El también secretario general de la AFA recordó durante una entrevista en La Fábrica del Podcast, que en 2017 y 2018, cuando la Superliga intentaba aplicar el Fair Play financiero, tanto San Lorenzo como Huracán habían sido sancionados por incumplimientos y debían afrontar una quita de puntos que los enviaba directamente al descenso. En aquel momento, Marcelo Tinelli y Matías Lammens conducían al Ciclón, mientras que el Globo atravesaba una situación económica similar.