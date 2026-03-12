Cristian Pavón sorprende como lateral en Gremio y lo compararon con una leyenda de Brasil
El exfutbolista de Boca dejó el ataque y se consolidó como lateral derecho en Gremio. Su rendimiento generó comparaciones con los mejores en ese puesto.
Cristian Pavón vive una transformación inesperada en Gremio. El exdelantero de Boca dejó los últimos metros del ataque y se consolidó como lateral derecho en el equipo brasileño, donde su rendimiento defensivo y su despliegue generaron elogios e incluso comparaciones con la leyenda Cafú.
En lo que va de 2026, las estadísticas marcan que disputó 10 partidos con el conjunto brasileño sin goles ni asistencias. Sin embargo, ese dato tiene una explicación: ya no juega en ataque, sino que retrocedió varios metros y se consolidó como lateral derecho.
La decisión fue tomada por el entrenador Luis Castro, quien debió reorganizar su defensa ante las molestias físicas de João Pedro y el rendimiento irregular de Marcos Rocha. Aunque Pavón ya había sido utilizado de manera ocasional en esa posición durante la temporada pasada, en este 2026 comenzó a afianzarse definitivamente en ese rol.
El argentino fue una de las figuras en la final del Campeonato Gaúcho, donde Gremio se impuso con un 3-0 en la ida y luego empató 1-1 en la vuelta. En ambos partidos se destacó por su constante proyección por la banda y también por su intensidad en la marca y el anticipo.
Los elogios y la comparación con Cafú
El rendimiento del exjugador de Boca no pasó desapercibido entre los hinchas del Tricolor, que lo llenaron de elogios tras la consagración en el torneo estadual. Incluso, en redes sociales algunos fanáticos se animaron a compararlo con Cafú, histórico lateral de la selección de Brasil y bicampeón del mundo en 1994 y 2002.
Más allá de lo llamativo de la comparación, sus números defensivos muestran un rendimiento sólido en esa posición. En sus últimas tres presentaciones, Pavón acumuló 10 despejes, 5 intercepciones y 14 recuperaciones de pelota. Además, registra un 70% de efectividad en duelos individuales y un 86% de precisión en los pases, estadísticas que reflejan su adaptación a un puesto en el que ya no parece ser simplemente una solución de emergencia.
