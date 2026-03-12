Cristian Pavón sorprende como lateral en Gremio y lo compararon con una leyenda de Brasil

Más allá de lo llamativo de la comparación, sus números defensivos muestran un rendimiento sólido en esa posición. En sus últimas tres presentaciones, Pavón acumuló 10 despejes, 5 intercepciones y 14 recuperaciones de pelota. Además, registra un 70% de efectividad en duelos individuales y un 86% de precisión en los pases, estadísticas que reflejan su adaptación a un puesto en el que ya no parece ser simplemente una solución de emergencia.

