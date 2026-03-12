Así se vería el estadio de Tigre techado: la inteligencia artificial diseñó el nuevo "Coliseo" de Victoria
Gemini analizó cómo quedaría el Estadio José Dellagiovanna con una estructura moderna. Conocé los detalles del proyecto, los costos y el tiempo de obra hoy.
El Estadio José Dellagiovanna, conocido como "El Coliseo", es el hogar del Club Atlético Tigre y fue inaugurado el 20 de septiembre de 1936 en Victoria, partido de San Fernando. Recientemente, la inteligencia artificial Gemini mostró cómo se vería el estadio con un techado moderno.
El nombre del estadio homenajea a uno de los fundadores y primer presidente del club. Los terrenos fueron adquiridos en los años 30 y el partido inaugural se jugó frente a Boca Juniors. Las tribunas originales de madera fueron reemplazadas con el tiempo para cumplir con los estándares de seguridad y capacidad de la AFA.
En años recientes, el José Dellagiovanna recibió una modernización integral: se construyó la tribuna de cemento "Bernardo Victoria", se ampliaron las plateas, se renovó la iluminación y se incorporaron palcos y cabinas de prensa modernas. Hoy tiene una capacidad de 26.262 espectadores y un campo que cumple normas internacionales, consolidándose como un ícono del fútbol y la arquitectura del norte del Gran Buenos Aires.
Así sería el estadio de Tigre techado, según la IA
El proyecto propone instalar un techado metálico autoportante con diseño perimetral que cubra la mayor parte del Estadio José Dellagiovanna sin comprometer la visibilidad.
- Estructura: Se utilizarían cerchas de acero de gran luz apoyadas en columnas externas, evitando obstruir la vista de los espectadores. El techo combinaría paneles de chapa trapezoidal con sectores de policarbonato translúcido, igual que en la tribuna lateral, para que la luz natural llegue al césped y favorezca su mantenimiento.
- Pantalla LED: Se incorporaría una pantalla de última generación suspendida del techo en la cabecera, optimizando la visibilidad sin ocupar espacio de las gradas.
- Desagües y refuerzos: Contaría con un sistema de recolección de agua de lluvia y refuerzos estructurales en las tribunas más antiguas para soportar el nuevo peso.
Con los costos actuales de construcción deportiva y el precio del acero, la obra rondaría entre U$S 8.000.000 y U$S 12.000.000, dependiendo de la calidad de los materiales y de la necesidad de reforzar cimientos antiguos.
El proyecto se dividiría en dos fases:
- Fabricación off-site: 6 meses para premoldear y cortar las estructuras metálicas.
- Montaje on-site: 8 a 12 meses.
Se podría realizar de manera modular, tribuna por tribuna, permitiendo que Tigre continúe jugando de local, aunque con clausuras parciales por seguridad durante el izaje de vigas.
La obra no reduciría el aforo del estadio:
- Mantenimiento del público: Al usar columnas externas o integradas, no se pierden escalones ni espacio para espectadores.
- Redistribución y confort: La eliminación de la pantalla vieja y la nueva sectorización según normas FIFA podría mejorar la organización de los pasillos. La capacidad se mantendría cercana a 26.000 espectadores, mientras que el techo generaría un efecto acústico que potencia el aliento de la hinchada, aumentando la percepción de llenos y la experiencia del público.
