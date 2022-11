Cristiano Ronaldo disparó contra Manchester United: "Me siento traicionado"

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no sólo este año sino también la temporada pasada", explicó CR7.

Ronaldo apuntó directamente contra Erik ten Hag, quién pasó de considerar al astro luso como un pilar de su equipo a un jugador solamente para el banco de los suplentes. “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra", explicó el portugués.

Además, estalló con la dirigencia de la institución, a la cuál le achacó la mala racha que viene llevando la institución y no descartó ser el "sacrificio" para que los Diablos Rojos vuelvan a la cima. "Cómo dijo Picasso, tienes que destruir para reconstruir... y si comienzan conmigo, no habrá problema alguno. Un club de esta envergadura debería estar en la cima, pero si ese no es el caso, no hay excusas", describió.

https://twitter.com/B24PT/status/1591914853538504704 Cristiano Ronaldo: “Sinto-me traído pelo Manchester United.” pic.twitter.com/GuCuBxrJvA — B24 (@B24PT) November 13, 2022

Por otro lado, también apuntó contra Wayne Rooney, su compañero en el frente de ataque de los Diablos Rojos que se consagraron campeones de la Champions League 2007/08. "No se porque me critica tanto. Probablemente debe ser porque se retiro y yo sigo en el más alto nivel."

"No voy a decir que soy más apuesto que él. Lo cuál sería cierto", declaró Ronaldo. Otra de sus "víctimas" fue Ralf Ragnick, ex-entrenador de los Diablos Rojos que tampoco logró extraer la versión del luso. "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el director técnico del Manchester United? Nunca he oído hablar de él".