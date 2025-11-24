Guillermo Francella se emocionó hasta las lágrimas con el gol agónico de Racing
La "Academia" se impuso 3-2 sobre la hora en el Cilindro ante River, y el actor estalló en uno de los palcos.
El partido entre Racing y River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 fue un encuentro vibrante, que terminó con un infartante 3 a 2 a favor de la Academia y que desató la emocionó de todos los hinchas, incluso del actor Guillermo Francella.
En el cierre de lo que fue un partidazo, uruguayo Gastón Martirena puso el 3-2 en el último minuto de tiempo agregado. Pero más allá del resultado, uno de los momentos más comentados de la noche fue la emotiva reacción de Francella en la tribuna.
El actor, reconocido fanático de Racing, siguió el partido desde el Estadio Presidente Perón (el Cilindro de Avellaneda). Incluso, en el entretiempo fue visto junto a su colega Joaquín Furriel.
El clímax llegó con el gol agónico que selló el triunfo de Racing, y en ese instante, las cámaras de la transmisión de televisión se enfocaron en el palco del artista y capturaron una imagen que rápidamente se viralizó: Francella, en plena euforia y emoción, se tapó los ojos tras largar a llorar visiblemente conmovido por la victoria.
El famoso actor se convirtió en el rostro de la pasión del hincha de Racing, demostrando que la alegría del fútbol puede superar cualquier guion. Su emoción fue tan intensa que se mantuvo abrazando y celebrando con sus acompañantes mientras se secaba las lágrimas.
