Dónde queda Argelia, el primer país en enfrentar a la Argentina en el Mundial 2026
La nación africana volverá a la Copa del Mundo luego de 12 años. Disputará su quinto Mundial en la historia. Descubrí los detalles en la nota.
Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones ya empiezan a palpitar el torneo que tendrá la participación de 48 países por primera vez en la historia. Entre ellas aparece Argelia, uno de los representantes africanos que buscará dar el golpe en Norteamérica y demostrar el crecimiento que mostró durante los últimos años en el plano internacional.
Con una base de futbolistas que compiten en ligas de primer nivel y un rendimiento sólido en las Eliminatorias, el conjunto africano comandado por Vladimir Petkovi volverá a la Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia. Además, será el primer adversario de la Selección Argentina en la fase de grupos.
En qué parte del mundo está Argelia
Argelia es el país más grande África con una superficie que ronda los 2,38 millones de km² y está marcada por dos paisajes completamente diferentes. En el norte se extiende la franja costera sobre el mar Mediterráneo, donde se ubican las ciudades más importantes del país, incluida la capital, Argel. Esta zona concentra gran parte de la población y de la actividad económica, además de contar con condiciones favorables para el desarrollo agrícola.
A medida que se avanza hacia el sur, el paisaje cambia de forma radical. El desierto del Sáhara domina la mayor parte del territorio argelino y ocupa cerca del 80% de su superficie. Aunque las condiciones climáticas son extremas, esta región alberga reservas de petróleo y gas, recursos que desempeñan un papel central en la economía nacional.
Desde el punto de vista cultural, posee una fuerte herencia árabe e islámica. La mayoría de sus habitantes practica el islam sunita y muchas de las costumbres, celebraciones y tradiciones del país están vinculadas a esta religión. El Ramadán, por ejemplo, ocupa un lugar destacado en la vida social de la población.
La historia moderna de Argelia también está profundamente ligada a Francia. El territorio permaneció bajo dominio francés desde el siglo XIX hasta 1962, cuando obtuvo su independencia tras un extenso conflicto armado. A pesar de la influencia cultural y lingüística que dejó ese período, el país impulsó desde entonces un proceso de reafirmación de su identidad nacional.
Los vínculos entre ambas naciones todavía son visibles en distintos ámbitos, incluido el fútbol. Varias figuras que representaron a Francia en competencias internacionales, como Zinedine Zidane, Karim Benzema y Rayan Cherki, tienen raíces familiares vinculadas a Argelia.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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