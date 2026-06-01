Dónde queda Argelia, el primer país en enfrentar a la Argentina en el Mundial 2026

Desde el punto de vista cultural, posee una fuerte herencia árabe e islámica. La mayoría de sus habitantes practica el islam sunita y muchas de las costumbres, celebraciones y tradiciones del país están vinculadas a esta religión. El Ramadán, por ejemplo, ocupa un lugar destacado en la vida social de la población.

La historia moderna de Argelia también está profundamente ligada a Francia. El territorio permaneció bajo dominio francés desde el siglo XIX hasta 1962, cuando obtuvo su independencia tras un extenso conflicto armado. A pesar de la influencia cultural y lingüística que dejó ese período, el país impulsó desde entonces un proceso de reafirmación de su identidad nacional.

Los vínculos entre ambas naciones todavía son visibles en distintos ámbitos, incluido el fútbol. Varias figuras que representaron a Francia en competencias internacionales, como Zinedine Zidane, Karim Benzema y Rayan Cherki, tienen raíces familiares vinculadas a Argelia.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

seleccion argentina (4) Argentina debutará el martes 16 de junio.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.