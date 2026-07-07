Cuáles son los jugadores de Egipto que más la rompen

Tras eliminar a Australia por penales en los 16avos de final, el equipo dirigido por Hossam Hassan se enfrenta este martes, desde las 13 (hora de Argentina), a la Selección Argentina en Atlanta. El objetivo será conseguir una clasificación histórica a los cuartos de final de una Copa del Mundo, aunque enfrente tendrá a la defensora del título, liderada por un Lionel Messi en un momento superlativo.