Cuáles son los jugadores de Egipto que más la rompen
El seleccionado comandado por Hassan eliminó a Australia en 16avos y sueña con meterse en los cuartos de final por primera vez en su historia. Los detalles en la nota.
Egipto atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística y sueña con dar otro gran batacazo del Mundial 2026. Con Mohamed Salah como líder y referente, el seleccionado africano logró superar la fase de grupos y ahora va en busca de un nuevo paso en el certamen.
Tras eliminar a Australia por penales en los 16avos de final, el equipo dirigido por Hossam Hassan se enfrenta este martes, desde las 13 (hora de Argentina), a la Selección Argentina en Atlanta. El objetivo será conseguir una clasificación histórica a los cuartos de final de una Copa del Mundo, aunque enfrente tendrá a la defensora del título, liderada por un Lionel Messi en un momento superlativo.
Los jugadores destacados de Egipto
Más allá del protagonismo de Salah, que hace algunos días finalizó su contrato con el Liverpool, el seleccionado egipcio cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud. Estos son los jugadores a tener en cuenta:
- Mohamed Salah: Capitán, referente y principal figura de Egipto. El delantero, de 33 años, suma 110 partidos y 67 goles con la selección y afronta su última temporada en el Liverpool.
- Omar Marmoush: Atacante de 27 años que juega en el Manchester City. Acumula 43 encuentros y 9 tantos con Egipto y es una de las grandes apuestas del recambio generacional.
- Mostafa Mohamed: Delantero de 28 años del Nantes. Aporta experiencia en ofensiva y es una de las piezas importantes del plantel de Hassan.
- Ibrahim Adel: Mediocampista de 25 años que milita en Al Jazira. Es uno de los jóvenes con mayor proyección y una de las promesas de la selección egipcia.
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