La Selección Argentina ya tiene camiseta confirmada para enfrentar a Cabo Verde
La FIFA definió la indumentaria que usarán ambos equipos en el duelo del próximo viernes por los 16avos de final.
La Selección Argentina ya conoce cómo saldrá vestida para su próximo desafío en el Mundial 2026. La FIFA confirmó las indumentarias que utilizarán el equipo de Lionel Scaloni y Cabo Verde en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, que se disputará el viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.
Luego de la goleada frente a Argelia en el debut, la Albiceleste volverá a lucir su clásica camiseta a rayas celestes y blancas, acompañada por pantalón y medias blancas. Será la primera vez en esta Copa del Mundo que el conjunto argentino repita una combinación de vestimenta.
En los partidos anteriores, Argentina había utilizado distintas variantes: ante Austria mantuvo la camiseta titular pero con pantalón azul marino, mientras que en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania salió al campo con la camiseta alternativa.
Cabo Verde mantendrá su uniforme titular
La decisión de la FIFA está relacionada con la elección del rival. Cabo Verde saldrá con su indumentaria principal, completamente azul, la misma que utilizó en el histórico empate ante España en el debut y en la igualdad sin goles frente a Arabia Saudita que le permitió avanzar a la siguiente instancia.
En cuanto a los arqueros, Emiliano Martínez volverá a vestir de verde, la misma combinación que utilizó en el partido ante Austria. Por su parte, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, usará el uniforme amarillo, como ocurrió en el encuentro frente a España en Atlanta, donde tuvo una destacada actuación y ganó gran popularidad en redes sociales.
El árbitro del partido todavía no fue confirmado por la organización, pero la FIFA ya estableció que utilizará camiseta roja junto con pantalón y medias negras.
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