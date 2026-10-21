Cuándo salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana

Las cuatro categorías de entradas para la final de la Copa Sudamericana

Durante el proceso de inscripción previa, la plataforma permite seleccionar la ubicación de preferencia. Las opciones disponibles para el estadio colombiano son:

Categoría 1: Sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes (asientos numerados, zona neutral).

Categoría 2: Platea ubicada en el lateral opuesto a la Categoría 1 (asientos sin numerar).

Categoría 3: Cabeceras ubicadas detrás de los arcos (asientos sin numerar, asignados a las parcialidades de los dos equipos finalistas).

Hospitality: Acceso a la mejor ubicación (Cat 1) con servicio premium complementario de catering y entretenimiento exclusivo.

Lo que resta confirmar en los próximos días

Con las semifinales por definirse de forma completa y a la espera de ajustar el operativo organizativo con la ciudad de Barranquilla, la Conmebol anunciará próximamente: