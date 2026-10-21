Cuándo salen a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana
Boca se clasificó este martes a la gran final de Barranquilla. Qué se sabe sobre las entradas y cuál es la información que ya dio Conmebol.
La épica remontada de Boca ante Vasco da Gama en el Maracaná no solo selló el pasaje a la gran final de la Copa Sudamericana 2026, sino que desató la locura de los hinchas por la inminente venta de entradas para la esperada cita continental.
Los "xeneizes" ya buscan cómo conseguir un lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el próximo 21 de noviembre buscará volver a alzar un título internacional tras 18 años.
Ante la masiva expectativa, la Conmebol activó las primeras precisiones sobre cómo será el proceso de comercialización de los boletos para el choque decisivo frente al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
Registro de interés: la indicación clave de Conmebol
Si bien el ente regulador del fútbol sudamericano aún no confirmó los precios oficiales ni el día de inicio de expendio, habilitó en su sitio web un registro de interés exclusivo para los simpatizantes.
Los hinchas de Boca que deseen recibir información de primera mano deberán completar un formulario básico con datos personales (nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia, fecha de nacimiento y el club al que apoyarán en la definición). Cumplir con este paso garantiza recibir las novedades al instante, aunque desde el organismo aclararon que no asegura la reserva o prioridad de compra del ticket.
Las cuatro categorías de entradas para la final de la Copa Sudamericana
Durante el proceso de inscripción previa, la plataforma permite seleccionar la ubicación de preferencia. Las opciones disponibles para el estadio colombiano son:
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Categoría 1: Sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes (asientos numerados, zona neutral).
Categoría 2: Platea ubicada en el lateral opuesto a la Categoría 1 (asientos sin numerar).
Categoría 3: Cabeceras ubicadas detrás de los arcos (asientos sin numerar, asignados a las parcialidades de los dos equipos finalistas).
Hospitality: Acceso a la mejor ubicación (Cat 1) con servicio premium complementario de catering y entretenimiento exclusivo.
Lo que resta confirmar en los próximos días
Con las semifinales por definirse de forma completa y a la espera de ajustar el operativo organizativo con la ciudad de Barranquilla, la Conmebol anunciará próximamente:
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Fecha y hora exacta del lanzamiento de la venta general.
Plataforma oficial y medios de pago habilitados.
Cupo máximo de localidades que se podrán adquirir por usuario.
El cuadro tarifario final para cada una de las localidades.
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